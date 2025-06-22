¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤ÏÉþÌòÃæ¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¡¡·ºÌ³½ê¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼à¥í¡¼¥Æá¤â½¼¼Â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£°¡Ë¤Î¸ýºÂ¤«¤é£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´²¯±ß¡Ë¤ò°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¤ËÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤Ç¶Ø¸Ç£´Ç¯£¹¤«·î¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤ê¡¢£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤ËÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Î¥¢¥ì¥ó¥¦¥Ã¥É¡¦¥í¥¦·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¡Ê£´£°¡Ë¤Î¹öÃæ´Ä¶¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Î¹öÃæ¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤òÆþ¼ê¡£ËèÆü¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿å¸¶¤µ¤ó¤Ï£±Æü£³²ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ç¿©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Ä«¿©¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¥È¡¼¥¹¥È¡¢Ãë¿©¤Ï¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢µû¡¢¥¿¥³¥¹¡¢Í¼¿©¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£à¥¯¥µ¥¤ÈÓá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÄø±ó¤¤½¼¼Â¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âÂçÃ«¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡££Í£Ì£Â¤Î»î¹ç¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤ÉþÌòÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬²¿¤é¤«¤ÎÎå¤ß¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£