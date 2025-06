お笑い芸人の渡辺直美が18日から22日の5日間にわたり、東京・IMM THEATERで13年ぶりとなる日本での単独コントライブを開催。本公演では、初タッグとなる東京を代表する構成作家のオークラを演出として迎え、全新作のコントを披露した。2021年に活動拠点をアメリカに移して以来、初となる“凱旋”単独ライブ。全6公演、計4200席即完売となったが、今度は来年2月11日に東京ドームで公演を行うことが発表された。

渡辺は21年4月より活動拠点をアメリカ・ニューヨークへ移し、2023年には全米7都市でのトークライブ、2024年10月にはニューヨークで自身初となるスタンダップライブを開催。同年12月にアジア・太平洋諸島系アメリカ人のアートやエンターテインメント、カルチャーに貢献した人々をたたえるイベント「Unforgettable Gala」で、「グローバルグラウンドブレーカー賞(Global Groundbreaker )」を受賞するなどグローバルな視点で活動を続けている。渡辺にとって日本での13年ぶりの開催となる単独コントライブには、ゲストに若手時代から親交深い実力派芸人たちが集結。池田一真(しずる)、ジャングルポケット、スパイク、ネルソンズ、横澤夏子という豪華な顔ぶれがそろった。1本目からベテランの声優ネタで笑いをかっさらう。2本目はジャングルポケット、スパイクの小川暖奈と一緒に早朝ワイドショーにドラマの番宣で初めて生出演する若手女性俳優の心理を描いたコントを見せた。3本目にはライブクッキングをする中華料理のシェフを、4本目は横澤夏子、ネルソンズの岸健之助と90歳を超えたらどうなっているかのネタを披露した。5本目はアマチュア写真コンテストのノミネートでの一幕を、6本目はジャングルポケット、ネルソンズ、横澤夏子、スパイクと学園アニメの2.5次元舞台のパロディネタに。6本目には満を持して池田一真(しずる)が参戦した。さらに配信回であった21日午後7時の公演ではサプライズで近藤春菜(ハリセンボン)も登場。SNSで大バズりした「猫ミーム」のものまねをするなど会場を笑いの渦に包みこんだ。コントも一つひとつが独立しているのではなく、全体で流れがまとまっているコントライブらしい構成になっていた。終了後に渡辺は再びステージに。「みんなと直接会う機会もなかなかない。こうして皆さんの前でコントができて幸せでした。13年ぶりのコントライブで、この13年で出会った人たちといろんなキャラクターを演じさせていただいた。10歳から98歳までやらせていただきました」と笑顔で振り返った。コントライブのオンラインチケットは現在も販売中。アーカイブで視聴できる。大熱狂の中で13年ぶりの単独コントライブが終了。そんな直後に渡辺から超特大のサプライズ発表が行われた。2026年2月11日に『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』の開催決定。コントライブ完走の熱気をそのままに、芸歴20年目を迎える節目の年に、東京ドームでのライブという次なる大きなステージでイベントを行う。これまで東京ドームではオードリーのラジオ番組『オードリーのオールナイトニッポン』(ニッポン放送)のイベント『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などが開催されたが、ピン芸人が単独で公演を行うのは史上初となる。公演の詳細は、渡辺本人およびスタッフSNSで発信される。日本だけでなく海外のスターとも縁のある渡辺だけに、どんな公演になるのか注目だ集まりそうだ。■渡辺直美コメント全文(公式インスタグラムより)コントライブ全6公演が本日すべて終わったところで皆様にお知らせです!!なんと、来年2026年2月に東京ドーム公演が決定いたしました!!!!!!!えー!!いきなり?って方もいると思います。まじ自分でもびっくりしています!!!!笑みんなとよく「いつか東京ドームでライブやろうね!笑」ってふざけていってたらまさかの夢叶うという!!!!!私事ですが、2026年はちょうど芸歴20年目になります!そんな節目に東京ドーム公演をさせて頂けるとは、、いつも応援してくださる皆様のおかげです!!!ありがとうございます!!うにょの皆様と一緒に忘れられないスペシャルな日にしたいと決まった日からずっとぶちあがって準備しています!!!2026年2月11日空けておいて下さいよろしくお願いします!!!!笑また詳細は随時お知らせします!そしてコントライブの投稿もまた改めてします!本当に皆様ありがとうございます!!Big Announcement!!!Naomi Watanabe will be performing at Tokyo Dome in 2026!!!Details to come soon!This is all thanks to you thank you so much!!