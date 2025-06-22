LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ¸ø³«¡Ö¸«¹û¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/22¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡ÊKIM CHAEWON¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÉþ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª
¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¹õÃÏ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¸ª¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¹û¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª
¢¡¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª
¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¹õÃÏ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¸ª¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¹û¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û