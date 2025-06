ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『名探偵コナン』グッズを紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』グッズ

投入時期:2025年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『名探偵コナン』のグッズが、2025年6月もセガプライズから続々登場。

「怪盗キッド」たちのマスコットや「赤井秀一」と「降谷零」のフィギュア全3種がラインナップされます☆

名探偵コナン Pastel Art Collection マスコットVol.2

投入時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(怪盗キッド、灰原哀、赤井秀一)

ほんわかとしたパステル調のセガ描き起こしイラストを使用したマスコットの第2弾。

服や表情など、かわいいくデザインされたマスコットです。

「怪盗キッド」「灰原哀」「赤井秀一」の3種が展開されます。

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“赤井秀一”〜寝そべりVer.〜

投入時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約14.5×8cm

種類:全1種(赤井秀一)

いろいろなところに置くことができる“ちょこのせ”ブランドから、「赤井秀一」の”寝そべり”ポーズのフィギュアが初登場。

帽子に手を当てて、こちらを見るクールなデザインです。

服のシワや特徴的なヘアスタイルなど、細かなところまで再現されています。

片膝を立てて寝そべる後ろ姿もカッコいい!

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

名探偵コナン Luminasta “降谷零”

投入時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約13×16cm

種類:全1種(降谷零)

TVアニメ『名探偵コナン』より、“Luminasta(ルミナスタ)”で「降谷零」が初登場。

戦っている最中をイメージした躍動感にあふれた造形になっています。

勢いで、階段の手すりを通り越すような躍動感あふれた動きに、靡く髪の毛、衣装のしわ感など動きが伝わるようなデザインです。

本体の造形に合わせ、台座はビル廃墟をイメージしています。

『名探偵コナン』で活躍するキャラクターたちのフィギュアやマスコットが続々登場。

2025年6月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ『名探偵コナン』グッズの紹介でした☆

