Ä«ÆüÄ®Ãæ¿´Éô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡½Ð²Ð¤«¤é2»þ´ÖÈ¾°Ê¾å·Ð²á¤âÄÃ²Ð¤»¤º
22Æü¸á¸å¡¢Ä«ÆüÄ®Ãæ¿´Éô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢½Ð²Ð¤«¤é2»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ä«ÆüÄ®µÜ½É¤ÎÎëÌÚÏÂÃË¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Î2³¬¤«¤é¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢ÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï4¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð²ÐÅö»þ¤ÏÁ´°÷³°½ÐÃæ¤Ç²È¤ÎÃæ¤ËÃ¯¤â¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÄ«ÆüÄ®Ìò¾ì¤«¤éËÌÅì¤Ë600¥áー¥È¥ë¤Î½»ÂðÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£