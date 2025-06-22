今週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、米新築住宅、有効求人倍率 (6月23日～29日) 今週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、米新築住宅、有効求人倍率 (6月23日～29日)



――――――――――――――――――― 6月23日 (月) ――

◆国内経済

・5月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・沖縄慰霊の日

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月製造業PMI (16:30)

・ドイツ6月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏6月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏6月サービス業PMI (17:00)

・米国6月製造業PMI (22:45)

・米国6月サービス業PMI (22:45)

・米国5月中古住宅販売件数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ウェルネス・コミュニケーションズ <366A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 6月24日 (火) ――

◆国内経済

・5月全国スーパー売上高 (14:00)

・5月全国百貨店売上高 (14:30)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国1-3月期経常収支 (21:30)

・米国4月S&Pケースシラー住宅価格指数 (22:00)

・米国4月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国6月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国6月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が米下院金融サービス委員会で証言 (23:00)

・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁発言 (23:00)

・NATO首脳会議 (オランダ・ハーグ、～25日)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]フェデックス 、カーニバル

◆新規上場、市場変更 など

★プリモグローバルホールディングス <367A> ：東証Ｓ上場

〇アズーム <3496> ：東証Ｇ→東証Ｐ



――――――――――――――――――― 6月25日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見 (6月16日・17日分、8:50)

・5月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・4月景気動向指数[改定値] (14:00)

・5月外食売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月新築住宅販売件数 (23:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が米上院銀行・住宅・都市問題委員会で証言 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・タイ中銀が政策金利を発表

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]マイクロン・テクノロジー

◆新規上場、市場変更 など

★北里コーポレーション <368A> ：東証Ｐ上場



――――――――――――――――――― 6月26日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ7月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁発言 (20:00)

・米国1-3月期GDP[確報値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国5月耐久財受注 (21:30)

・米国5月卸売在庫 (21:30)

・米国5月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・メキシコ中銀が政策金利を発表

・EU首脳会議にてブルガリアのユーロ導入について協議 (ベルギー・ブリュッセル、～27日)

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]ナイキ 、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス

◆新規上場、市場変更 など

★エータイ <369A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 6月27日 (金) ――

◆国内経済

★5月完全失業率 (8:30)

★5月有効求人倍率 (8:30)

・6月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

・5月商業動態統計 (8:50)

・株主総会集中日

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、マレーシア市場休場

・中国1-5月工業企業利益 (10:30)

・英国1-3月期GDP[確報値] (15:00)

・ユーロ圏6月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏6月景況感指数 (18:00)

★米国5月個人所得 (21:30)

★米国5月個人消費支出 (21:30)

・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇協立情報通信 <3670> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇揚羽 <9330> [東証Ｇ]：名証Ｎ上場 (重複上場)

〇エージェント・インシュアランス・グループ <5836> [名証Ｍ]：上場廃止

〇イオンモール <8905> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月28日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 6月29日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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