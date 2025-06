はしメロが、TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールオープニングテーマに「ときはなて!」が決定したことを発表した。本楽曲は、6月27日より先行配信、8月27日に楽曲を収録したCDがリリース、さらにソニー・ミュージックレーベルズからメジャーデビューすることも発表となった。 ◆TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールPV 『ウィッチウォッチ』は、集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中の累計発行部数300万部超えの漫画。魔女となるべく修行中のニコは、幼馴染で鬼の力を持つ高校生・乙木守仁と同居することに。幼馴染との再会にときめくニコの一方、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命が。ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし…前途多難で摩訶不思議な日々が始まる!『SKET DANCE』『彼方のアストラ』の篠原健太が描く奇想天外なマジカルコメディだ。 TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールオープニングテーマ「ときはなて!」は、はしメロが作詞作曲を手掛け、今作のために書き下ろした楽曲。奇想天外なマジカルコメディである『ウィッチウォッチ』の空気感を楽曲全体にパッケージしており、目まぐるしく変わっていく構成が特徴的なサウンドに仕上がっているという。歌詞では「123、すぅ」というリフレイン等、はしメロ流のリスナーの耳に残るフレーズが至る所に散りばめられているとのこと。公開されたTVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールPVでは楽曲の一部を視聴することができるので、ぜひご覧いただきたい。 https://youtu.be/sYyjKiicyM0 ◆ ◆ ◆ ◾️はしメロ コメントTVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールオープニングテーマを担当させていただくことになりました、はしメロです。 アニメの主題歌を書き下ろさせていただくのは人生初で、とてもうれしく思っています。『ウィッチウォッチ』の空気をめいっぱい吸い込んで 自分なりのかたちにしたのが「ときはなて!」です。魔法は不思議な力、テクノロジーは手順を守れば誰でも使える。でも愛はそうはいかない。そこには予測不可能性があって、だからこそ魔法と同じ空気をまとっている気がします。ウィッチウォッチを見ている時間が、みなさんの感情を自由にときはなてる瞬間になりますように! ◆ ◆ ◆ また「ときはなて!」は、アニメの放送に先駆けて6月27日より先行配信される。本楽曲を収録したCD「ときはなて!」の発売は8月27日となり、このリリースをもってソニー・ミュージックレーベルズからメジャーデビューすることが決定している。CDの収録内容には「ときはなて!」をはじめ、TVドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』オープニング主題歌「パレット」、TVドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage』オープニング主題歌「yosumi」も収録したトリプルタイアップとなる全4曲収録のEPになっている。期間生産限定盤のブルーレイにはTVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールノンクレジットオープニング映像が収録。さらに、法人別購入特典の情報も公開されているので、併せてチェックして欲しい。 ◾️「ときはなて!」作詞作曲:はしメロ/編曲:⌘ハイノミ ▼先行配信:2025年6月27日(金)0時〜https://Hashimero.lnk.to/Tokihanate▼事前予約http://hashimero.lnk.to/Tokihanate_PAPS▼CD予約:2025年8月27日(水)発売https://hashimero.lnk.to/tokihanate_CD ・通常盤 CD / VVCL-2764 / ¥2,200(税込)・期間生産限定盤 CD+BD / VVCL-2765〜2766 / ¥3,300(税込)ミニポスター封入・デジパック仕様 ◆CD収録内容 ときはなて! ※TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールオープニングテーマ 02. パレット ※MBSドラマフィル「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」オープニング主題歌 03. yosumi ※MBSドラマフィル「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage」オープニング主題歌 04. サッカリン 05. ときはなて! - TV version(期間生産限定盤のみ収録) ◆BD収録内容 ※期間生産限定盤のみTVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールノンクレジットオープニング映像 ◆特典対象店舗 / 特典内容・Amazon.co.jp :メガジャケ・楽天ブックス :缶バッジ・セブンネットショッピング :アンブレラマーカー・全国アニメイト(通販含む):ましかくブロマイド(アニメ絵柄)・Sony Music Shop:直筆サイン入りポストカード・応援店:はしメロロゴステッカー※対象店舗は後日発表いたします。※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。※絵柄は後日発表とさせていただきます。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。 […]

