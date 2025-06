yutoriが、TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールエンディングテーマに最新曲「月と私のかくれんぼ」が決定したことを発表した。 『ウィッチウォッチ』は、集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中の累計発行部数300万部超えの漫画。魔女となるべく修行中のニコは、幼馴染で鬼の力を持つ高校生・乙木守仁と同居することに。幼馴染との再会にときめくニコの一方、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命が。ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし…前途多難で摩訶不思議な日々を、『SKET DANCE』『彼方のアストラ』の篠原健太が描く奇想天外なマジカルコメディとなっており、MBS/TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時より第1クールが放送中、6月29日からは第2クールがスタートする。 TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールエンディングテーマとして書き下ろされた「月と私のかくれんぼ」は、日常に潜む恋心を綴ったラブソングだという。佐藤古都子(Vo)の伸びやかで艶のある歌声と、あなたを想う切実な恋心をかくれんぼに喩えた歌詞、それと対照的に高らかでキャッチーなサウンドが特徴の楽曲に仕上がっているとのこと。 ◆ ◆ ◆ ◾️yutori コメントTVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールエンディングテーマを「月と私のかくれんぼ」という楽曲で担当させて頂きます、yutoriと申します。 何気ない生活の中で、楽しみや幸せ。そして恋をする事があると思います。「月と私のかくれんぼ」はそんな生活に焦点を当て、書き下ろしさせて頂きました。若月ニコの魔法によって巻き起こる、乙木家でのドタバタな毎日。そして、乙木守仁への恋心。伝わらないもどかしさ。気付かないむず痒さ。奮闘するニコと鈍感な守仁の二人の様子をかくれんぼに例えました。 いつの日か、素直なニコの気持ちが守仁に伝わりますように。 どうぞ、エンディングまでお楽しみください。 ◆ ◆ ◆ アニメ放送に先駆け、6月29日0時より楽曲の先行配信が決定し、2ndシングル「月と私のかくれんぼ」のCDリリースが8月27日に決定した。 なお、全国9都市を巡るワンマンツアー<yutori ONEMAN TOUR 2025”One call away>はいよいよ東京・Zepp Shinjukuと大阪・BIG CAT公演を残すのみとなった。 ◾️2nd シングル「月と私のかくれんぼ」○先行配信日:2025年6月29日(日)配信サイトまとめ:https://kmu.lnk.to/HASWTM ○パッケージ発売日:8月27日(水)予約サイトまとめ:https://yutori.lnk.to/HASWTM_SG ○期間生産限定盤(CD only アニメJK写仕様)KSCL - 3605 1,540円(税込)収録曲:「月と私のかくれんぼ」他、未定 ○店頭特典・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:「月と私のかくれんぼ」オリジナル缶バッチ・セブンネットショッピング:「月と私のかくれんぼ」オリジナルピック・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):「月と私のかくれんぼ」オリジナル ステッカー Type-A・応援店舗特典:「月と私のかくれんぼ」オリジナル ステッカー Type-B※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承下さい。※各法人特典は無くなり次第終了となります。※対象商品 1 枚購入につき 1 つ特典をお渡しいたします。※絵柄は後日発表とさせていただきます。 ◾️<yutori ONEMAN TOUR 2025 “One call away”> ※終了公演は省略2025年6月29日(日)東京 Zepp Shinjuku open 16:00 / start 17:002025年7月11日(金)大阪 BIGCAT open 18:00 / start […]

