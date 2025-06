Rain Treeが、6月22日にダイバーシティ東京プラザ2Fフェスティバル広場にて2ndデジタルシングル「つまり」のリリースイベントを行い、6月28日リリースの2ndデジタルシングルエクストラソング「恋愛変格活用」をパフォーマンス初披露した。 ◆Rain Tree 画像 この「恋愛変格活用」は “SNS”をコンセプトテーマに沿って選ばれた、8名が歌唱メンバーに選ばれた楽曲で、恋愛ワードの変格活用が連呼される歌詞は中毒性があり、スピーディーかつパワフルなパフォーマンスが観客の目を釘付けにした。 MCでは新野楓果が「ダイバーシティ東京プラザにお越しのみなさん、こんにちは。わたしたちRain Treeです。本日は2ndデジタルシング「つまり」のリリースイベントにご来場いただきありがとうございます」と集まったファンへ感謝を伝えた。 「恋愛変格活用」メンバーの市原紬希が「今日は「恋愛変格活用」の初披露です。この『恋愛変格活用』は、2ndデジタルシングルエクストラソングという形でリリースされる楽曲なんですけど、そのメンバーの選び方がちょっといつもと違うんですよね」と話を振ると、吉川海未が「そうなんです、“SNS”をテーマにして選出されたメンバーで構成されているんです。何人だっけ?」鈴野みおが「8人です! 今回はRain Tree初のダブルセンターということで、水野乃愛ちゃんと遠藤莉乃ちゃんがダブルセンターですが、莉乃ちゃんひと言いいですか?」と返す。 遠藤莉乃は「この「恋愛変格活用」を通して、Rain Treeをより多くの人に知ってもらいたいと思っているんですけど、この楽曲は初恋のもどかしさとかドキドキ感を変格活用の不規則さで表していて、中毒性のあるキャッチーな可愛い楽曲なので、ぜひみなさんに沢山聴いてほしいですし、一緒に盛り上がりたいなと思ってます。」とコメントしていた。 ラストに本日2度目の「つまり」を歌唱。大音量の観客の掛け声が会場に炸裂し、大盛り上がりのパフォーマンスとなった。また、ミニライブ後には7月、8月に行われるフリーライブが告知された。 今回パフォーマンス初披露した2ndデジタルシングルエクストラソング「恋愛変格活用」はいよいよ6月28日にリリースされる。 写真◎©OVERSE ◾️セットリスト日程:2025年6月22日(日)会場:ダイバーシティ東京プラザ2Fフェスティバル広場※観覧無料13:30〜 ミニライブ14:00〜 特典会 セットリストM1「つまり」M2「3秒ルール」M3「恋愛変格活用」M4「つまり」 ◾️フリーイベント 2025年7月12日(土):ららぽーと横浜1階 セントラルガーデン KiLaLa7月19日(土):ステラタウン1階メローペステージ7月20日(日):カメイドクロック屋外カメクロステージ8月10日(日):ららぽーと横浜 1階 セントラルガーデンKiLaLa8月16日(土):ららぽーと柏の葉本館 2階センタープラザ8月24日(日):ららぽーと立川立飛 2階イベント広場・ステージ ・2ndデジタルシングル「つまり」リリースイベント 6月28日(土)タワーレコード吉祥寺パルコ屋上イベントスペース ・オンラインお話会・オンラインサイン会6月29日(日) ◾️2ndデジタルシングルエクストラソング「恋愛変格活用」2025年6月28日(土)0:00より各DSPにて配信スタート ●「恋愛変格活用」メンバー(8名)綾瀬ことり(あやせ ことり) 市原紬希(いちはら つむぎ)遠藤莉乃(えんどうりの) 片瀬真花(かたせ まなか)佐藤莉華(さとう りか) 永瀬真梨(ながせ まり)橋本真希(はしもと まき)水野乃愛(みずの のあ)※センターは遠藤莉乃、水野乃愛 関連リンク ◆Rain Tree オフィシャルサイト◆Rain Tree オフィシャルX◆Rain Tree オフィシャルInstagram◆Rain Tree オフィシャルYouTubeチャンネル

The post 【イベントレポート】Rain Tree、2ndデジタルシングルエクストラソング「恋愛変格活用」パフォーマンス初披露 first appeared on BARKS.