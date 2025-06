椎名林檎が6月25日、2025年第一弾新曲となるCDシングル「芒に月」をリリースする。NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』主題歌にしてシングル表題曲「芒に月」が本日6月22日より先行配信された。 新曲「芒に月」は2024年、6年ぶりに開催されたアリーナツアー<○生林檎博’24―景気の回復―>にて初披露されたナンバーだ。ツアーメンバーであり、東京事変からの盟友でもある鍵盤奏者・伊澤一葉のバンドAPPAの原曲を起源に、椎名林檎の作詞、伊澤一葉の作曲、村田陽一の編曲によって再構築されたスタジオ新録バージョンの「芒に月」がCDシングルに収録されるほか、作詞を椎名林檎、作編曲を伊澤一葉が務めた新曲「松に鶴」がカップリング収録される。 「芒に月」が主題歌を務めるNHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』は、文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞したカレー沢薫による漫画『ひとりでしにたい』が原作。大河ドラマ『青天を衝け』や連続テレビ小説『あさが来た』の大森美香脚本、綾瀬はるかの主演で6月21日の初回放送から全6話で展開される。なお、6月27日放送のNHK「あさイチ」プレミアムトークに椎名林檎が生出演することも決定した。同ドラマに関する椎名林檎のコメントを以下にお届けしたい。 ニューシングル「芒に月」リリースを記念して、SNS楽曲シェアキャンペーンがスタートとなった。 これは、シングル「芒に月」をAmazon Music (Amazon Music Unlimited、Amazon Music Prime)、Apple Music、AWA、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Musicのいずれかのサービスから、“Instagramストーリーズ”または“X”に“#椎名林檎_芒に月”を付けて楽曲をシェアし、投稿した画面のスクリーンショットを応募フォームより送信すると、応募者全員に本キャンペーン限定のスマホ画像がプレゼントされるというものだ。 ■デジタルシングル「芒に月」2025年6月22日(日)配信開始配信リンク:https://lnk.to/RS_lvl_sg※NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』主題歌 ■「芒に月」SNS楽曲シェアキャンペーン期間:6月22日(日)0:00〜6月28日(土)23:59対象楽曲:椎名林檎「芒に月」楽曲URL:https://lnk.to/RS_lvl_sg※上記URLからAmazon Music(Amazon Music Unlimited、Amazon Music Prime)、Apple Music、AWA、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Musicそれぞれのサービスの“人間として”商品ページへ遷移応募サイト:https://form.universal-music.co.jp/sns_sheenaringo_susuki/page/index.html※応募ページに必要事項をご記入の上ご応募ください。※アクセスしづらい場合は、時間を空けてアクセスいただきますようお願いいたします。プレゼント内容:スマホ待受け画像 ■CDシングル「芒に月」2025年6月25日(水)発売【初回生産分】UPCH-89616 \1,320 (税込)※初回生産分のみ“三次元札”仕様ジャケット【通常仕様】UPCH-80626 \1,320 (税込)※初回生産分の出荷終了次第、同価格の通常仕様に切り替わります▼収録曲01 芒に月 作詞 椎名林檎 作曲 伊澤一葉 編曲 村田陽一02 松に鶴 作詞 椎名林檎 作曲 伊澤一葉 編曲 伊澤一葉※「芒に月」NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』主題歌▶購入者先着特典:ステッカー ■NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』放送予定:2025年6月21日(土)スタート (全6回)総合テレビ 毎週土曜 夜10:00〜10:45再放送:総合テレビ 毎週水曜 午前0:35〜1:20 ※火曜深夜原作:カレー沢薫『ひとりでしにたい』脚本:大森美香主演:綾瀬はるか出演:佐野勇斗 山口紗弥加 小関裕太 恒松祐里 満島真之介 國村隼 松坂慶子story:よりよく生きて、よりよく死ぬための準備…とは? 人類普遍かつ永遠のテーマをトコトン突き詰めた前代未聞の社会派“終活”コメディ。 […]

