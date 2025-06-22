ºå¿À¡¡¸òÎ®ÀïºÇ¸å¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤ë¡¡4²ó¤Î¼éÍð¤¬¶Á¤¯
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡ºå¿À1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯6·î22Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔ¤ì¡¢¸òÎ®Àï¤ò8¾¡10ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¼éÍð¤¬¶Á¤¤¤¿¡£0¡½0¤Î4²ó2»à¡£·ª¸¶¤¬Êü¤Ã¤¿ÆóÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¤òÃæÌî¤¬Íîµå¡£º£µ¨70»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¼ººö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£Áö¼Ô¤ò°ìÎÝ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÀÐÄÍ¤ÎÂÇµå¤Ï»°ÎÝ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¯¥é¥¤¥Ê¡¼¡£¤³¤ì¤ò¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Êá¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬»°ÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤ËÆó¡¢»°ÎÝ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£Â³¤¯¥À¥¦¥ó¥º¤Îº¸Á°2ÅÀÂÇ¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï1¡½2¤Î7²ó¤ËÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®È¨¤¬º¸Èô¡¢ºäËÜ¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤â»°ÎÝÁö¼Ô¤¬Æ°¤±¤º2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î²óºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦»å¸¶¤¬ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£