ËÌ»³¤ß¤Ä¤¡¢°¦¸¤¤È¸×ÊÁ¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¡Ö½ë¤¤¤·¡¢¿åÃå¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤§¤§¡Á¡×
±é²Î²Î¼ê¤ÎËÌ»³¤ß¤Ä¤¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¸×ÊÁ¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌ»³¤Ï¡Ö°¦¸¤¤È¥³¡¼¥Ç¤·¤Æ¤ª»¶Êâ ËÜÆü¤Ï¸×ÊÁ¥³¡¼¥Ç¡×¤È°¦¸¤¤È¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡£¡Öº£Æü¤ÏÁ¥¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¤è ¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ï¸×¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ËÜÎÎÈ¯´ø¡£½ë¤¤¤·¡¢¿åÃå¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤§¤§¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢»¶ÊâÃæ¤Î°¦¸¤¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥Ð¥«¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«±©¿¥¤Ã¤Æ½Ð³Ý¤±¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö´¨¤¤¤·¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£