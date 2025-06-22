¡ÚÍ½¹ð¤Ê¤·¡Û¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡¡ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó500Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¡¡³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë5ÂÞ¤º¤Ä
Á´¹ñ¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬½ç¼¡¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï22Æü¤«¤é¸©Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤éÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ5ÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22Æü¤«¤é¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¤ª¤è¤½500Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï2021Ç¯»º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤Ï1¥¥íÀÇ¹þ¤ß388±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹ØÆþ¤·¤¿ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ë½»¤à¿Í¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°Â¤¤¥³¥á¤òÇã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¸áÁ°10»þ¤«¤éÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢º£¸å¤âÈ÷ÃßÊÆ¤¬Æþ²Ù¤Ç¤¼¡Âè¡¢½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£