¥¹¥±¥Ü¡¼º¬Éí¤¬½éÍ¥¾¡¡¡X¥²¡¼¥à¡¢»Í½½½»¤Ï2°Ì
¡¡X¥²¡¼¥àÂçºåÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ï22Æü¡¢Âçºå»Ô¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÎÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ïº¬Éí³¤Î¶¡ÊDC¡¡Shoes¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¾®Ìî»û¶ã±À¤¬3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥Ñ¡¼¥¯¤ÏÅìµþ¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤Î»Í½½½»¤µ¤¯¤é¡ÊÂè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ë¤¬2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÁðÌÚ¤Ò¤Ê¤Î¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬3°Ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³«¿´Æá¡ÊWHYDAH¡¡GROUP¡Ë¤Ï4°Ì¡£Êì¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥È¥ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡X¥²¡¼¥à¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¾·ÂÔÂç²ñ¡£