¥á¥Ã¥Ä¡¡Âç¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿1»î¹ç7ËÜ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡¡¥Ë¥â¡¢¥½¥È2È¯¡¡¥ê¥ó¥É¥¢°ìÈ¯¤Î»î¹ç¤Ï28Ï¢¾¡ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥á¥Ã¥Ä11¡½4¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯6·î21Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥á¥Ã¥ÄÂÇÀþ¤¬ÌÔÂÇÇúÈ¯¡£Âç¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹ç7ËÜ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à¤«¤é2ÈÖ¥Ë¥â¤¬Êü¤Ã¤¿ÀèÀ©¤Î14¹æ¥½¥í¤¬²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¹ç¿Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½3¤Î3²ó¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥É¥¢¤Î15¹æ¡¢¥Ë¥â¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î15¹æ¡¢¥½¥È¤Î15¹æ¤È3¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¡£¥½¥È¤Ï5²ó¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î16¹æ¤òÊü¤Á¡¢8²ó¤Ë¥ä¥ó¥°¤¬3¹æ¡¢9²ó¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤â3¹æ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥á·³¤Î1»î¹ç7ËÜÎÝÂÇ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å5ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¥Ë¥â¤Ï¡Ö7ËÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤¢¤¢¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥É¥¢¤¬°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï28Ï¢¾¡Ãæ¤È¡ÖÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡×¤¬·ÑÂ³Ãæ¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î7Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÇÉ¼ê¤Ê·Á¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¡£