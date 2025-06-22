¡Ú´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¡¡G1¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¡¡·è¾¡¡ÛÏÆËÜÍºÂÀ¤¬´°Á´V¡¡»ûºê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡ÖÃç´Ö¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG1¡ÖÂè76²ó¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê36¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬´°Á´V¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»ûºê¹ÀÊ¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÏÆËÜ¤¬¤«¤ï¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ó¤Î3ÈÖ¼ê¡¦¸ÅÀÍ¥ºî¤¬·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÏÆËÜ¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÆËÜ¤Ï¡Ö»ûºê·¯¤¬¶¯¤¤Àè¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½à·è¾¡¤¢¤¿¤ê¤«¤éÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤¿¡£¥é¥¤¥ó¤ÎÃç´Ö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï¸ÅÀ¡¢3Ãå¤Ï·´»Ê¹ÀÊ¿¤À¤Ã¤¿¡£