´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¤Ë·üÇ°É½ÌÀ¤Ø¡¡È¾Æ³ÂÎÁõÃÖ¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖÅ±²ó´ÑÂ¬
¡Î¥½¥¦¥ë¡¡£²£²Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ´Ú¹ñ¤ÎÂÐÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÃ´¤¦»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»¾Ê¤ÎÏ¤´Í¶åÄÌ¾¦¸ò¾ÄËÜÉôÄ¹¤Ï£²£²Æü¡¢º£½µ¹Ô¤¦Âè£³²ó¶¨µÄ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀ½È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤·µ¬À©¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤ò½ä¤ê·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤ÏÊÆ¹ñÀ½È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÂÐÃæµ¬À©¤ò½ä¤ê¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤äÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ô£Ó£Í£Ã¡Ë¤Ê¤É¤Î³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÎÅ±²ó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¤»á¤ÏÅÏÊÆ¤òÁ°¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î·üÇ°¤òÅÁ¤¨¡¢ºÇÂç¸Â¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£··î£¸Æü¤Î´ü¸Â¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑÅª¾õ¶·¤¬ÉÔ³Î¼Â¤ÊÃæ¡¢´ü¸Â°Ê¹ß¤â¶¨µÄ¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Ï£´·î²¼½Ü¤ÎÂè£±²ó¶¨µÄ¤Ç¡¢£··î£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ëËÇ°×¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£