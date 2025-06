½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡ªÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö»³·Á¡¦µÜ¾ë¡¦´ä¼ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤á¤°¤ê¡×

東武百貨店 池袋本店は、2025年6月25日(水)から30日(月)まで、「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

期間 : 2025年6月25日(水)〜30日(月)

営業時間: 午前10時〜午後7時

店舗数 : 約55店舗

場所 : 東武百貨店 池袋本店 8階催事場 約220坪

東武百貨店 池袋本店は、2025年6月25日(水)から30日(月)まで、「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」を開催!

注目は旬のフルーツや名産品を使用した東武限定パフェです。

暑い季節にぴったりなひんやりパフェを食べ比べて楽しめます。

また、米沢牛・仙台牛などブランド牛を使用した肉弁当や海鮮弁当など出来たてを楽しめる会場実演グルメを展開。

そのほか、イートインで山形県のご当地ラーメン「酒田のラーメン」を提供します。

同店は駅直結のため、梅雨時期でも雨に濡れずにイベントを楽しめます。

◆旬のさくらんぼ・ブルーベリー、名産のずんだ 東武限定ひんやりパフェを食べ比べ!

●さくらんぼ[東武限定・山形]

【高橋フルーツランド】

さくらんぼパフェ イートイン1,320円(1個)

甘みが強い「紅秀峰」を約10粒トッピングしたさくらんぼパフェ。

【高橋フルーツランド】

●ブルーベリー[東武限定・岩手]

【東北ドリッパーズ】

初夏の岩手県産ブルーベリーサンデー イートイン981円(1個)〈各日数量限定〉

岩手県産ブルーベリーを使用。

甘酸っぱさを引き立てるクランブルやヨーグルト、ソフトクリームとあわせた旬の味を楽しめる。

【東北ドリッパーズ】

●ずんだ[東武限定・宮城]

【ヴィクトリアンカフェ】

ずんだ甘味の饗宴パフェ イートイン1,351円(1個)〈各日数量限定〉

ずんだソフトに、ずんだプリンやずんだあん、隠し味にあんみつをかけた、ずんだたっぷりの贅沢パフェ。

【ヴィクトリアンカフェ】

◆ブランド牛を使用した肉弁当や豪華海鮮弁当に注目!

●米沢牛[東武限定/実演・山形]

【米沢 琥珀堂】

米沢牛牛カツ&ステーキ弁当 2,997円(1折)〈各日販売予定50点〉

米沢牛の牛カツとステーキ、すき焼きを一度に味わえる一品。

【米沢 琥珀堂】

●仙台牛[東武限定/実演・宮城]

【かたい信用やわらかい肉 肉のいとう】

仙台牛ステーキと味噌牛タン弁当 2,700円(1折)〈各日販売予定20点〉

仙台牛のステーキと肉厚の味噌牛タンが楽しめる肉弁当。

【かたい信用やわらかい肉 肉のいとう】

●山形牛[実演・山形]

【なごみ農産】

山形牛ステーキ弁当 2,808円(1折)〈各日販売予定50点〉

山形牛のステーキを存分に味わえる一品。

【なごみ農産】

●[東武限定/実演・宮城]

【歌津小太郎】

三陸海宝弁当 3,240円(1折)〈各日販売予定50点〉

南三陸産ブランド鮭「伊達のぎん」をはじめ、大玉ほたてやいくらなど三陸産の海の幸を盛り込んだ弁当。

【歌津小太郎】

●[実演・宮城]

【網地島屋】

豪華海鮮いなり 1,998円(1折)〈各日販売予定50点〉

宮崎県産の銀鮭やアワビ、ホタテ、マグロなどが味わえる豪華いなり。

【網地島屋】

◆そのほかにも会場実演のご当地グルメ・素材にこだわったグルメを展開

●[実演・山形]

【明友庵】

ずんだん餅 945円(4個入)

【明友庵】

●[実演・山形]

【丹野こんにゃく】

玉こんにゃく煮 600円(15玉)

【丹野こんにゃく】

●[実演・宮城]

【ばぁばのおにぎり屋】

牡蠣のガーリックバター醤油 594円(1個)〈各日数量限定〉

【ばぁばのおにぎり屋】

◆山形県のご当地ラーメン「酒田のラーメン」にも注目!

【酒田ラーメン 花鳥風月】

炙り・しっとりチャーシュー海老ワンタンメン イートイン1,738円(1杯)〈各日販売予定80杯〉

文化庁の「100年フード」に認定された「酒田のラーメン」。

自家製ちぢれ麺に魚介出汁がベースの上品なスープ、海老をまるまる一匹包んだワンタンをトッピング。

【酒田ラーメン 花鳥風月】

※2025年6月20日時点の内容です。

出店ブランド・内容など変更となる場合があります。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

※山形県・宮城県・岩手県産以外の素材を使用している場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 暑い季節にぴったりなひんやりパフェを食べ比べて楽しめる!東武百貨店 池袋本店「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」 appeared first on Dtimes.