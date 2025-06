チャーリー・ブラウンなどの言葉からインスパイアされたメニュープレートも！スヌーピーは、今日も語る。 - PEANUTS 75th Anniv.

「PEANUTS」の誕生75周年を記念して、スヌーピーたちの“言葉”にフィーチャーしたイベント『スヌーピーは、今日も語る。- PEANUTS 75th Anniv. -』を開催します。

スヌーピーは、今日も語る。- PEANUTS 75th Anniv. -

日程:2025年7月16日(水)〜8月11日(月・祝)

時間:7月16日(水)〜7月28日(月) 10:00〜20:00(予定)

7月29日(火)〜8月11日(月) 11:00〜19:00(予定)

* 1/2 (Nibun no Ichi) は11:00〜21:00 (LO 20:00)

料金:前売券 一般 1,300円 中学/高校生 800円 小学生以下無料

当日券 一般 1,500円 中学/高校生 1,000円 小学生以下無料

ゲストキュレーター(敬称略、順不同):

青葉市子、最果タヒ、ニシダ(ラランド)、平野紗季子、TaiTan & haru.、長谷川昭雄、ヒコロヒー、中原慎一郎、松浦弥太郎

※日時指定前売券はetixで販売中です。

主催:Ginza Sony Park Project

企画:ソニー企業、ソニーPCL

制作:ソニーPCL

協力:Sony Creative Products

「PEANUTS」の誕生75周年を記念して、スヌーピーたちの“言葉”にフィーチャーしたイベント『スヌーピーは、今日も語る。- PEANUTS 75th Anniv. -』を開催!

このイベントでは、PEANUTSコミックに登場する数々の言葉をテーマに、「10人のゲストキュレーターが選ぶ大切にしたい言葉」「言葉を再構築したオリジナルアイテム」「食と言葉を一緒に楽しむカジュアルダイニング」の3つの切り口で展示構成されています。

ゲストキュレーターには、芸人であり小説家でもあるニシダ(ラランド)、詩人の最果タヒなど個性豊かなゲストキュレーターを迎え、彼らの心に響いた言葉がGinza Sony Parkに溢れます。

10人のゲストキュレーターが選ぶ大切にしたい言葉

このイベントでは10人のゲストキュレーターがPEANUTSコミックで綴られてきた言葉からインスパイアされた作品をディスプレイします。

エッセイストの松浦弥太郎が自身のPEANUTSに対する思いをエッセイとして書きおろし、芸人でもあり小説家でもあるニシダ(ラランド)は、彼らしい視点で小説創作に奮闘するスヌーピーを切り取ります。

音楽家の青葉市子は自身が選んだ作品を朗読した音声と一緒に楽しめる展示を構成。

10人のキュレーターたちが大切にしたい、心に響いた言葉から創り出される地下2階から地上4階までの展示空間を楽しめます。

言葉を再構築したオリジナルアイテム

地下2階の展示空間に併設された限定ショップでは、Ginza Sony Parkのオリジナルグッズに加え、ゲストキュレーターとして展示にも参加しているファッションディレクター/スタイリストの長谷川昭雄が作品の中で気になった言葉をセレクトしたTシャツやキャップなどのファッションアイテムや、平野紗季子が作中から選んだ言葉をプレートにデザインしたアイテムも販売。

会場にしかない特別なアイテムをぜひチェックしてみてください。

食と言葉を一緒に楽しむカジュアルダイニング

地下3階にある洋食をベースにしたカジュアルダイニング “1/2 (Nibun no Ichi)” では、このイベントに合わせて特別に作られるPEANUTSとのコラボメニューを期間限定で提供。

チャーリー・ブラウンやスヌーピーたちのキャラクターや言葉からインスパイアされた全6種のメニュープレートを楽しめます。

「ちょっと少ない、だから良い」という “1/2 (Nibun no Ichi)” のコンセプトはそのままに、オムライスやハンバーグ、ハヤシライスなど、定番の洋食メニューがPEANUTSの世界観と出会い、アメリカンテイストの特別なアレンジに。

料理だけでなく、料理の提供時にテーブルにセットされるプレイスマットや、オリジナルデザインのメニューブックに印刷された言葉にも注目です。

“1/2 (Nibun no Ichi)” は入場券なしでも利用が可能です。

これまでの通常メニューとは違う、このイベントの期間中だけ提供される特別な食の体験を楽しめます。

