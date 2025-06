¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤äË­¿Ã½¨µÈ¤Ê¤É°Î¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ë¤ª¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü

2025年7月19日(土)から8月26日(火)の期間、イオンモール高岡にて「におい展PLUS+」が開催されます。

におい展PLUS+

開催期間:2025年7月19日(土)〜8月26日(火)

開催時間:10:00〜20:00 ※最終入場は19:30

開催場所:イオンモール高岡 東館2Fイオンホール(富山県高岡市下伏間江383番地)

共催 :におい展実行委員会、ソニー

鼻が活動休止(!?)してしまいそうなほどの激臭から、癒されるような良い匂いまで様々な“におい”を体験できます。

夏休みは家族や友達、恋人とクンクンしよう!

■人気コンテンツが富山にも登場

2025年、神戸で開催された「におい展PLUS+」で大人気だったコンテンツが富山にも登場!

(1) テクノロジーを活かしたにおい提示装置を使った『においクイズ』

ソニー株式会社の独自のにおい制御技術を活用した真実の口から、ランダムでにおいが出てきます。

何のにおいなのか考えながらクンクンしよう!

(2) 炭酸水がジュースやお酒に!?『魔法の香りコップ』

無味無臭の炭酸水ですが、ソニー株式会社のにおい制御技術でジュースやお酒に変身!?不思議な感覚が味わえます。

■新登場『香りのトンネル』

今回から新たに展示される『香りのトンネル』。

色鮮やかな花に囲まれた道を歩くと、様々な花のにおいを体験でき花畑にいるような気分を味わえます。

■『におい展』の人気のラインナップも登場

「におい展」おなじみの世界一臭い缶詰『シュールストレミング』などの激臭から、織田信長や豊臣秀吉など偉人をイメージしたにおいなど、一度は嗅いでみたいにおいが体験できます。

『昆虫がビックリした時に出すにおい』や香水の原料にも使われている『カメムシのにおい』など、生き物の生体を学べる展示も多く用意しているので、夏休みの自由研究にもおすすめです。

■グッズ情報

会場では「におい展」オリジナルグッズを販売します。

人気の『シュールストレミングTシャツ』やフレグランスが手に入る『におい展ガチャ』など、「におい展」ならではのグッズが並びます。

■チケット情報

6月19日(木)10:00からイープラス、アソビューで前売券が販売されます。

詳細は「におい展PLUS+」公式サイトを確認してください。

【入場料】

前売券 :一般 1,200円/中高生 700円/小学生以下 500円

当日券 :一般 1,300円/中高生 800円/小学生以下 600円

障がい者介助割引:前売券・当日券一律500円

※消費税込み

※3歳以下無料

※障がい者手帳、特定疾患医療受給者証などをお持ちのお客様もチケットの購入が必要となります。

ただし、介助者が同伴される場合、介助者1名については一律500円となります。

※障がい者介助割引を購入されたお客様は、当日受付にて障がい者手帳、療育手帳をご提示下さい。

