¥µ¡¼¥¯¥ëÎ¹¹Ô¤Ç¡ÈÆþÍá¤òµñÈÝ¡É¤·¤¿½÷»Ò¤Î¸À¤¤Ê¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½¤¤¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤È»×¤¤¤ä¤ê¤È¤Ï¡© ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯8·î19Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÆüËÜ¤ÏÌó2Ëü8000¤Î¸»Àô¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦°ì¤Î²¹ÀôÂç¹ñ¡£·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¹¥¤ß¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ²²«Àô¡£´Ä¶¾Ê¡Ø²¹Àô¤Î¥¤¡¦¥í¡¦¥Ï¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë·ì¾É¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤äËýÀ¼¾¿¾¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÈÍñ¤¬Éå¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Ê½¤¤¤Ï¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢¡¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×½ÐÍè»ö
¡Ö¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÚºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤1Æü¤«2Æü¡£ÆþÍáÃæ¤ä²¹Àô³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎ²²«½¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬²¹ÀôÃÏ¤ÎÉ÷¾ð¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤È·²ÇÏ¸©¤ÎËüºÂ²¹Àô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø½¤¤¡ª¡Ù¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë½÷»Ò¤¬¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Î¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¥Ö¥Á²õ¤·¡£º£¤â»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¼Â²È¤Î¤¢¤ëÅìËÌ¤ÇÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÀÐ°æÍÎÊ¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¡£Èà¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤ÏËèÇ¯²ÆµÙ¤ß¤Ë1¡Á2Çñ¤ÎÎ¹¹Ô¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÏÈò½ë¤ò·ó¤Í¤ÆÉ¸¹â1800¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â½ê¤Ë¤¢¤ë·²ÇÏ¸©¤ÎËüºÂ²¹Àô¤Ë·èÄê¡£´´»ö¤È¤·¤Æ½É¤Î¼êÇÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ²²«¤Î²¹Àô¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤È»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ¯¤â°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Î¹¹ÔÅöÆü¤¤¤¶¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯À¸¤Î½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼K»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½¤¤¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤ÉÉÔËþ¤òÏ¢È¯¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Éô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç´Ö¤â¡Ö¤Û¤È¤ó¤É½¤ï¤Ê¤¤²¹Àô¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ë¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤òÀÕ¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡Î²²«¤Î½¤¤¤ËÊ¸¶ç¥¿¥é¥¿¥é¡£²¹Àô¤ÎÆþÍá¤âµñÈÝ
¡Ö³ÎÇ§¤òÆþ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤º¤ËÊÖ»ö¤À¤±¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢Î²²«Àô¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤¬¤é¡Ø½¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁû¤°¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜµ¤¤Çµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¡£¤Û¤«¤Î½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤âµñÈÝ¤·¡¢1¿Í¤ÇÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËK»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤ÎÌäÂê»ù¡£¤«¤Ê¤êµ¤Ê¬²°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢µ¡·ù¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤¿¤·¤Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤Ò¤É¤¤»þ¤Ë¤Ïáòáû¤òµ¯¤¹¤³¤È¤â¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¼þ¤ê¤ÎÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÁ´°÷¥¹¥ë¡¼¡£Í¼¿©Ãæ¤â¥Ö¡¼¥Ö¡¼Ê¸¶ç¤ò¿â¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ìµ»ë¤³¤½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¤ß¤ó¤Ê¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡ÌÜ¤ËÍ¾¤ëÂÖÅÙ¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÉôÄ¹¤¬·ãÅÜ¡ª
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬Í¾·×¤Ëáû¤Ë¾ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢K»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÉôÄ¹¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ½ÌóÁ°¤Ë³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤ÎÍî¤ÁÅÙ¡£¸½ÃÏ¤ËÍè¤Æ¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Í¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤³¤ì¤ËÈà½÷¤Ï´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢1¿Í¤ÇÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÉôÄ¹¤ÏÉáÃÊ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î»þ¤ÏÊ¢¤Ë¿ø¤¨¤«¤Í¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë¶É¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ÎÆüÉô²°¤Ç¤Õ¤Æ¿²¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¼¼¤Î½÷»Ò¤¿¤Á¤¬Éô²°¤ËÌá¤ë¤È¤¹¤Ç¤ËÇú¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Î¹¹Ô¤Ï2Æü3Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢2ÆüÌÜ¤ÏËüºÂ²¹Àô¤«¤éÌó65ÒÎ¥¤ì¤¿·Ú°æÂô¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½ÉÇñ¡£¤·¤«¤·¡¢K»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¢¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ä¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀâÆÀ¤·¤Æ¤âÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÌó2Ëü8000¤Î¸»Àô¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦°ì¤Î²¹ÀôÂç¹ñ¡£·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¹¥¤ß¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ²²«Àô¡£´Ä¶¾Ê¡Ø²¹Àô¤Î¥¤¡¦¥í¡¦¥Ï¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë·ì¾É¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤äËýÀ¼¾¿¾¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÈÍñ¤¬Éå¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Ê½¤¤¤Ï¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÚºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤1Æü¤«2Æü¡£ÆþÍáÃæ¤ä²¹Àô³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎ²²«½¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬²¹ÀôÃÏ¤ÎÉ÷¾ð¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤È·²ÇÏ¸©¤ÎËüºÂ²¹Àô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø½¤¤¡ª¡Ù¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë½÷»Ò¤¬¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Î¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¥Ö¥Á²õ¤·¡£º£¤â»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¼Â²È¤Î¤¢¤ëÅìËÌ¤ÇÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÀÐ°æÍÎÊ¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¡£Èà¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤ÏËèÇ¯²ÆµÙ¤ß¤Ë1¡Á2Çñ¤ÎÎ¹¹Ô¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÏÈò½ë¤ò·ó¤Í¤ÆÉ¸¹â1800¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â½ê¤Ë¤¢¤ë·²ÇÏ¸©¤ÎËüºÂ²¹Àô¤Ë·èÄê¡£´´»ö¤È¤·¤Æ½É¤Î¼êÇÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ²²«¤Î²¹Àô¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤È»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ¯¤â°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Î¹¹ÔÅöÆü¤¤¤¶¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯À¸¤Î½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼K»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½¤¤¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤ÉÉÔËþ¤òÏ¢È¯¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Éô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç´Ö¤â¡Ö¤Û¤È¤ó¤É½¤ï¤Ê¤¤²¹Àô¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ë¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤òÀÕ¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡Î²²«¤Î½¤¤¤ËÊ¸¶ç¥¿¥é¥¿¥é¡£²¹Àô¤ÎÆþÍá¤âµñÈÝ
¡Ö³ÎÇ§¤òÆþ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤º¤ËÊÖ»ö¤À¤±¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢Î²²«Àô¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤¬¤é¡Ø½¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁû¤°¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜµ¤¤Çµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¡£¤Û¤«¤Î½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤âµñÈÝ¤·¡¢1¿Í¤ÇÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËK»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤ÎÌäÂê»ù¡£¤«¤Ê¤êµ¤Ê¬²°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢µ¡·ù¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤¿¤·¤Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤Ò¤É¤¤»þ¤Ë¤Ïáòáû¤òµ¯¤¹¤³¤È¤â¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¼þ¤ê¤ÎÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÁ´°÷¥¹¥ë¡¼¡£Í¼¿©Ãæ¤â¥Ö¡¼¥Ö¡¼Ê¸¶ç¤ò¿â¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ìµ»ë¤³¤½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¤ß¤ó¤Ê¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡ÌÜ¤ËÍ¾¤ëÂÖÅÙ¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÉôÄ¹¤¬·ãÅÜ¡ª
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬Í¾·×¤Ëáû¤Ë¾ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢K»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÉôÄ¹¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ½ÌóÁ°¤Ë³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤ÎÍî¤ÁÅÙ¡£¸½ÃÏ¤ËÍè¤Æ¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Í¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤³¤ì¤ËÈà½÷¤Ï´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢1¿Í¤ÇÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÉôÄ¹¤ÏÉáÃÊ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î»þ¤ÏÊ¢¤Ë¿ø¤¨¤«¤Í¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë¶É¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ÎÆüÉô²°¤Ç¤Õ¤Æ¿²¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¼¼¤Î½÷»Ò¤¿¤Á¤¬Éô²°¤ËÌá¤ë¤È¤¹¤Ç¤ËÇú¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Î¹¹Ô¤Ï2Æü3Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢2ÆüÌÜ¤ÏËüºÂ²¹Àô¤«¤éÌó65ÒÎ¥¤ì¤¿·Ú°æÂô¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½ÉÇñ¡£¤·¤«¤·¡¢K»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¢¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ä¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀâÆÀ¤·¤Æ¤âÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£