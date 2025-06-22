6月22日、東京競馬場で行われた11R・府中牝馬ステークス（G3・3歳上オープン・牝・ハンデ・芝1800m）は、浜中俊騎乗の5番人気、セキトバイースト（牝4・栗東・四位洋文）が快勝した。1馬身差の2着にカナテープ（牝6・美浦・堀宣行）、3着に2番人気のラヴァンダ（牝4・栗東・中村直也）が入った。勝ちタイムは1:46.0（良）。

1番人気で戸崎圭太騎乗、カニキュル（牝4・美浦・菊沢隆徳）は、8着敗退。

【しらさぎS】キープカルムが重賞初制覇…チェルヴィニアは2着

デクラレーションオブウォー産駒

浜中俊騎乗の5番人気、セキトバイーストが重賞初制覇を飾った。スタートを決めて道中は3、4番手外を追走。やや早いペースで隊列は進み、直線入口で先頭に並びかけていくと、各馬横一線の追い比べに。じわじわと先頭に立つ走りで、ハンデ戦らしい混戦の中から抜け出した。

セキトバイースト 14戦4勝

（牝4・栗東・四位洋文）

父：デクラレーションオブウォー

母：ベアフットレディ

母父：Footstepsinthesand

馬主：TNレーシング

生産者：タイヘイ牧場

【全着順】

1着 セキトバイースト 浜中俊

2着 カナテープ 大野拓弥

3着 ラヴァンダ 岩田望来

4着 ウンブライル 石川裕紀人

5着 タガノエルピーダ 団野大成

6着 エリカヴィータ 丸山元気

7着 ウインエーデル 原優介

8着 カニキュル 戸崎圭太

9着 ラヴェル 津村明秀

10着 アスコルティアーモ 荻野極

11着 ミアネーロ M.ディー

12着 シングザットソング 三浦皇成

13着 グランスラムアスク 吉田豊

14着 フィールシンパシー 横山琉人