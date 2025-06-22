¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇË¼óÁê¡Ö»öÂÖ¤ÎÁá´üÄÀÀÅ²½¤¬½ÅÍ×¡£¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ï³«È¯¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ÅÂç¤Ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí»ë¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï22Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÅ¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÂÖ¤òÁá´ü¤ËÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ï³«È¯¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¤À¡£½ÅÂç¤Ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¾õ¶·¤Î¿ä°Ü¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹¶·â¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀ¯ÉÜÆâ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö»ä¤«¤é´Ø·¸¾ÊÄ£¤ËÂÐ¤·¡¢´Ø·¸¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¾ðÊó¼ý½¸¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ª¤è¤Ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎË®¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿ËüÁ´¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹½¤º¤ë¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÄê¶¡µë¤Ë±Æ¶Á¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ú¤Â³¤¹â¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£