ÊÁËÜ»þÀ¸¡Ö¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡¡Îø°¦À®½¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤ÎÇÐÍ¥¡¡¡Ö·ë²ÌÃÎ¤ê¤¿¤¤¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê35¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê36¡Ë¤é¤ËÎø¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìó10Ç¯Á°¡¢¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë½÷À¤¬¤¤¤Æ¡¢Âç¿ÆÍ§¤ÎËþÅç¤ËÁêÃÌ¡£·ë²Ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤â´Þ¤á¤¿4¿Í¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ËþÅç¤ÈÃÓ¾¾¤Ï²ñ¿©¤Î¾ì¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢ÊÁËÜ¤òË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Îø°¦À®½¢¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö·ë²ÌÃÎ¤ê¤¿¤¤¡©·ë²Ì¡¢¥Õ¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÁËÜ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£