½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¡¢¿·¶Ê¡ÖÎø°¦ÊÑ³Ê³èÍÑ¡×¤ò½éÈäÏª¡ÖÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¡×¤¬£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¿·¶Ê¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡×¤ÎÂ¾¡¢£²£¸Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖÎø°¦ÊÑ³Ê³èÍÑ¡×¤â½éÈäÏª¤·¡¢²°³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Æ¤Î½ë¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÎø°¦ÊÑ³Ê³èÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿åÌîÇµ°¦¤È¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë±óÆ£è½Çµ¤Ï¡ÖÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£