¿©´ïÀö¤¤¤¬·ù¤¤¡ªÀö¤¤Êª¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤È¤¤Ë¤Ï¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤â¡Ä
ÁáµÞ¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò»Å¾å¤²¤Í¤Ð¡ª¶õÊ¢¤ÎÂ©»Ò¤ÎÍðÆþ¤Ç°ìµ¤¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¤¥¥Ã¥Á¥ó
»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¡¢Ãã¿§¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ëÎÁÍý¡¢Î¢ÊÖ¤·¤ÎÀöÂõÊª¡Ä¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃúÇ«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¡È»¨¤Ê¤¯¤é¤·¡É¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡£
ÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¤È¡¢É×¡¢Â©»Ò¥¿¥Ü¥Á¥ã¥ó¤Î3¿Í¤Î²ÈÂ²¤ÎËèÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡Á¡ª¡×¤Î¶¦´¶¤È¾Ð¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤óÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÀöÂõÊª¤¬¥¦¥éÊÖ¤·¤Ç¤âÀµÄ¾Ã¯¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¡¡¥¢¥Ð¥¦¥È¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ª#»¨¤Ê¤¯¤é¤· ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
Ãø¡á¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¡¿¡ØÀöÂõÊª¤¬¥¦¥éÊÖ¤·¤Ç¤âÀµÄ¾Ã¯¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¡¡¥¢¥Ð¥¦¥È¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ª#»¨¤Ê¤¯¤é¤· ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù