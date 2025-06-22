¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯6·î22Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë

¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎÃæÂ¼Í¥ÅÍÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤Î¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ï5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£86µå¤Ç4»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢»°¿¶¤Ï3¤ÄÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®160¥­¥í¤â¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï153¥­¥í¡£

¡¡¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬7³ä¡¢¶ÛÄ¥¤¬3³ä¤¯¤é¤¤¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÀ¾Àî¤«¤é¤Ï153¥­¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£

¡¡1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¿ùËÜ¤ËÀèÀ©¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¡£

¡¡3²ó¤Ï2»à¤«¤é¤½¤Î¿ùËÜ¤«¤é¹â¤á¤Î149¥­¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£

¡¡ÃæÂ¼Í¥¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤È¤Î¡Ö¥Ê¥«¥à¥é¥æ¥¦¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¡£

¡¡Áê¼ê¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¿­¤Ó¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤Ç¤É¤ó¤É¤ó²¡¤·¤¿¡£

¡¡º£Ç¯1·î¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡£1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î¥·¡¼¥º¥óÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤­¤¿¡£