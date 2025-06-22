¡Úµð¿Í¡ÛÆâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬à¸ÅÁãáÀ¾Éð¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤òÉ½·ÉË¬Ìä
¡¡£²£²Æü¤Îµð¿Í¡¼À¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¡¢µð¿Í¡¦Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£³¡Ë¤¬À¾Éð¥Ù¥ó¥Á¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Êá¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Î£Æ£Á°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¡£Áª¼ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ£²£³Ç¯¤Þ¤Ç£µÇ¯´Ö¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾ÉðºßÀÒÃæ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿àÆâ³¤¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¤Ç¤¢¤ë¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¡Ê£²£±¡á£µ¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£³¡Ë¡¢ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê£²£³¡á£µ¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£±¡Ë¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¤°ì·³ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ÏÅ¨·³¥³¡¼¥Á¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥àÅê¥³¡¼¥Á»þÂå¤ËÆó·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿À¾¸ý´ÆÆÄ¤È¤ÎÏÃ¤Ï¿Ô¤¤º¡¢Ìó£±£µÊ¬ÄøÅÙ£²¿Í¤ÎÃÌ¾Ð¤Î»þ´Ö¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£