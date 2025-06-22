Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¡ÈÈþ¤·¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¡É ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¡Ä¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¡Ù¥³¥ó¥Ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¶½Ê³
¡¡6·î21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï 2025²Æ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í½ÁªÂè1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢Kis-My-Ft2 ¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î4¿Í¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÅÏî´ÍºÂÀ¤Ï¡¢Ä¹ß·¤ÈÆ£ÌÚ¤ÎÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¤º¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²èÌÌ¤Ë¤Ï2007Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¡¢Æ£ÌÚ¤Ï¡ÖÅö»þ34ºÐ¡×¡¢Ä¹ß·¤Ï¡ÖÅö»þ19ºÐ¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬¡£¤¹¤ë¤È¡¢
¡ÔÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¤ÈÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÇBABAÈ´¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¡ÙÂç¹¥¤Ì±¤«¤é¤·¤¿¤é´ò¤·¤¹¤®¤Æ°ì¿Í¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Þ¤¿¸«¤ì¤ë¤ÎºÇ¹â¤¹¤®¤ëwww¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢X¤Ë¤â¶½Ê³µ¤Ì£¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤Ê¤é¤ó¤À¡£
¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¡Ù¤Ï¡¢2007Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö·î9¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Ï»³²¼ÃÒµ×¤ÈÄ¹ß·¡£Ä¹ß·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î·î9¼ç±éºî¤Ç¡¢Æ£ÌÚ¤ÏÄ¹ß·¤ÎÎø¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ¹ß·¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¸ª¤ò½Ð¤·¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¡£X¤Ë¤Ï
¡ÔÄ¹ß· ¤Þ¤µ¤ß¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥ì¥¹¤À¤«¤é¤è¤êºÝÎ©¤Ä¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤«¤é¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Õ
¡ÔTL¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿BABAÍò¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢Èþ¤¬¸Â³¦ÆÍÈ¯¤·¤Æ¤ë¡Ä¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡Õ
¡ÔÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ã¤Æ38ºÐ¤Ê¤Î¤«¡ª¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢6·î¤Ë38ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿Êì¿Æ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î¤Ë¤Ï»þÂå·à±Ç²è¤Ç½é¼ç±éºîÉÊ¤Î¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿¹»³Ì¤ÐÔ¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÉñÂæ¡Ø¤ª¤É¤ëÉ×ÉØ¡Ù¤âÂçÀ®¸ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ä²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤Ì¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤Ï¤È¤¤É¤»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Èþ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¡ÈÆæ¡É ¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£