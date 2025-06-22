ºäËÜÍ¦¿Í¤¬ÄÌ»»670ÅÙÌÜ¥Þ¥ë¥Á¤Ç¡È¿ÀÍÍ¡É¤ÎµÏ¿¤Ë¡Ö¤¢¤È1¡×¡¡¸òÎ®Àï335°ÂÂÇ¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¤Ë¡Ö¤¢¤È2¡×
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯6·î22Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬22Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç3²ó¤Þ¤Ç¤Ë2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÌ»»670ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»671ÅÙ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿Àî¾åÅ¯¼£¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎNPBÎòÂå9°ÌµÏ¿¤Ë¡Ö¤¢¤È1¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦ÉðÆâ¤ËÂÐ¤·¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2°ÂÂÇ¤ò²Ã¤¨¡¢ºäËÜ¤Ï¸òÎ®ÀïÄÌ»»335°ÂÂÇ¡£À¾Éð¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡Ê41¡Ë¤¬»ý¤Ä¸òÎ®ÀïºÇÂ¿337°ÂÂÇ¤Ë¡Ö¤¢¤È2¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºäËÜ¤Ï¤³¤ì¤¬¼«¿È¤Î¸½ÌòºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»2429°ÂÂÇÌÜ¡£ÄÌ»»2432°ÂÂÇ¤·¤¿ÀÐ°æÂöÏ¯¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎNPBÎòÂå11°ÌµÏ¿¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È3¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú¸òÎ®ÀïÄÌ»»°ÂÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡·ª»³¹ª¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¡337
2°Ì¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë¡¡335
3°Ì¡¡Ä»Ã«·É¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡333
¢¨½êÂ°¤ÏºÇ½ª¡¢¸½Ìò¤Ï·ª»³¤ÈºäËÜ