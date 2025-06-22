¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅê¼ê¡¦ÉðÆâ²ÆÚö¤¬½éÂÇÅÀ¡¡¥é¥¤¥È¤ØÂç¤¤Êµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤âÂçÇï¼ê
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï µð¿Í-À¾Éð(22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
À¾Éð¤ÎÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¤¬¥×¥í½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢¼«¤é±ç¸îÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤Ï1¥¢¥¦¥È2ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤ºÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿À¾Éð¤Ç¤·¤¿¤¬2²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤é2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç9ÈÖ¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¤ËÂÇ½ç¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÆâÅê¼ê¤Ï¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Î2µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤ØÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤Ïµ÷Î¥½½Ê¬¤Ç¡¢3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤æ¤¦¤æ¤¦¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¡¢À¾Éð¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤ÈÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤é¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾Ð´é¤ÇÉðÆâÅê¼ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í5ÂÇÀÊÌÜ¤À¤Ã¤¿ÉðÆâÅê¼ê¤Ï¡¢½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï1ÈÖ¡¦À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤¬2¼ÔÏ¢Â³¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤È¤·¡¢¤³¤Î²óÀ¾Éð¤¬2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£