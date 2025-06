KIRITOが6月21日、東京・EX THEATER ROPPONGIにて全国ツアー<ZERO POINT FIELD>のファイナル公演を開催した。全12公演の規模で行われた同ツアー最終夜のオフィシャルレポートをお届けしたい。 2024年11月から2025年1月にかけて行われた前ツアーが<CROSS OVER THE TIME AXIS>=(時間軸を越える)であり、2024年2月に行われたバースデー公演が<THE CORRECTED TIMELINE>=(修正された時間軸)を意味するもの。それらを経て、今ツアー<ZERO POINT FIELD>開催を前にKIRITOは、「現在過去問わず、僕の張りまくった伏線が一気に回収される時が来る」「この時期に、違う世界線でどういうことが行われるかという、次元が違う話が重なり合ってくる」と述べていた。 実際、ツアー<ZERO POINT FIELD>期間中の5月17日および18日には、PIERROTとしてのKアリーナ横浜2daysが開催され、さらにその前日にはAngeloの再始動も発表された。つまり、このツアーはKIRITOに関わるさまざまな出来事が同時進行する中で行われていたわけで、そのファイナルである当夜は、彼自身にとっても一つの到達点と言えるものになったのではないだろうか。 幕開けを飾ったのは、鋭利で強烈なインパクトを放つ「CROSS OVER THE WORLD LINE」。終わりと始まりは同義であり、破壊と再生を繰り返して物語は続いていく、というKIRITOが一貫して描き続けてきたこと、そして交差する世界線を端的に表現したこの楽曲は、先に記した現実での出来事を経た今、一層のリアリティをもって響いた。その後もサポートメンバーのJOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Hiroki(Dr / C-GATE)と共に、攻撃力の高いナンバーを中心に全23曲を繰り広げていった。 本編中盤に配された胸を打つ楽曲の数々はもちろんのこと、この夜最大のハイライトとなったのは、アンコールのラスト2曲、そしてそれらを披露する直前にKIRITOが述べた言葉だった。それは、このツアーが彼にとって、極めて重要な意味を持つものとなったことを如実に物語っていた。 「僕はデビューして以来、いつでも命懸けでやってきたので、こんなに長く生きると思っていませんでした。いつ終わってもいいという気持ちでやってきて、それがロックミュージシャンとして正しいと信じていた時もありましたが、もっと大事なことが見えてきました。いつステージ上で死んでもいいなんていうこっち側の気持ちなんて、身勝手なもので。楽しみに待ってくれている人たちは、そんなこと望んでないんだなと、やっと思えるようになりました。なので、これから先、一番大事なのは、大切な君たちの前から突然姿を消さないこと。いつでも君たちが帰ってくる場所を守り続ける、もっともっとでかいミュージシャンでいたいと思います。大切な君たちの気持ちを突然奪うようなことはないからね。(中略) いつ死んでもいいやじゃなくて、いつまでも生き続けますから。長い付き合いになると思うので、これからもずっと一緒にいようね。あなたたちの存在を心から祝福します」──KIRITO まさに、そんな大切な人たちへの深い愛情が込められた「I BLESS YOU」「DEAR PLUS ALPHA」を、一人ひとりに語りかけるように歌い、温かなラストシーンを迎えたのだった。かくして終幕となった当夜は、一つの到達点であるとともに通過点であり、KIRITOが描くストーリーはこの先も続いていく。 KIRITOは、7月26日および27日に東京・KANDA SQUARE HALLにてアコースティックシリーズ公演<Phantom X - Switch screen ->を開催するほか、新たに、8月24日に神奈川・川崎CLUB CITTA’でHAZUKIとの初ツーマンライブ<THE CHEMICAL DESTRUCT - RESISTANCE CIRCUIT - KIRITO vs HAZUKI>を開催することが決定した。また、7月5日に東京・国立代々木競技場第一体育館での<The […]

