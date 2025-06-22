¥É·³Åê¼ê¿Ø¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÂÇÀþ¤Ë5ÈïÃÆ7¼ºÅÀ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡Ä¤¢¤¹º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ø
ÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö6·î21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡ÈÍðÆ®¡ÉÁû¤®¡¡Î¾·³¤Î»Ø´ø´±¤¬·ã¹·¤ÇÂà¾ì
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¥¸¥§¡¼¥¯¡¦¥¢¡¼¥Ó¥ó¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Ç5¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.23¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÂçÃ«¤Ï²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ç8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨5³ä¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï½éµå¤òÂª¤¨¤¿¤¬ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£3²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢2¡Ý5¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌµ°ÂÂÇ¡£ÂçÃ«¤Ï¤¢¤¹22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤¤¬3ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ3¼ºÅÀ¡£7²ó¤Ë¤ÏC.J.¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥º¤Î2¥é¥ó¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤Ï¥ë¡¼¡¦¥È¥ê¥Ó¥Î¤â¥Í¡¼¥È¡¦¥í¡¼¤Ë¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤Ï·×5ÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥½¥í3È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]