ÆüÍËºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÃíÌÜ·ãÁöÇÏ¡Äºå¿À£±£±£Ò¤·¤é¤µ¤®¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£³
ºå¿À£±£±£Ò¡¦¤·¤é¤µ¤®¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£³¡¦ÇÏ¥È¥¯·ãÁöÇÏ¡á¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥í¡¼¥º
¡¡Âçºå¾ë£Ó¤ò¾¡¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤ÀÁ°Áö¤Î¥¨¥×¥½¥à£Ã¤Ï¹¥°Ì¤«¤é¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¿¤Ó¤¢¤°¤Í¤Æ£¹Ãå¡£¾åÂ¼Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÁö¤êÊý¤«¤é¡¢±¦²ó¤ê¤ÎÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ë¤â¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ç²þ¤á¤Æ¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎµÕ½±¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°Áö¸å¤Ï£¶·î£´Æü¤Ë³°±¹¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ò¥ë¥º¤«¤éµ¢±¹¤·¡¢»þ·×£³ËÜ¡£Ä¾Á°¤Ï£×¥³¡¼¥¹£³Æ¬Ê»¤»¤ÇÄ¾Àþ³°¤«¤é°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤Æ¥é¥¹¥È£±¥Ï¥í¥ó£±£±ÉÃ£±¡£¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ÎÁö¤ê¤ÇºÇÀèÃå¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¸å¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡£ºòÇ¯µîÀª¤·¤¿¸ú²Ì¤âÃå¼Â¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÀï¤ÎÃæ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹¥ºàÎÁ¤À¡£
¡¡£³ÁöÁ°¡¢½é¥Þ¥¤¥ë¤ÎÍìÍÛ£Ó¤Ç¼óº¹¤Î£²Ãå¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Å¬À¤Ï½½Ê¬¡£º£¤Îºå¿À¤ÎÇÏ¾ì¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢µ×¡¹¤Î¾¾»³µ³¼ê¤È¤Î¼ê¹Ë¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Ð¹¥¾¡ÉéÉ¬»ê¤À¡£