¡Ú ¸ÅÈªÀ±²Æ ¡Û¡¡£²£°£°£°Ëü±ßÄ¶¡¡Æü»º¡ÖGT-R Premium edition T-spec¡×¤ò»î¾è¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª²ÃÂ®¤Î²»¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÈªÀ±²Æ¤µ¤ó¤¬¡¢Äê²Á£²£°£°£°Ëü±ßÄ¶¤Î¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¦Æü»º¡ÖGT-R Premium edition T-spec¡×¤Ë»î¾è¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê³°´Ñ¤È¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥ÈÁàºî¤Î³Ú¤·¤µ¤äºäÆ»¤Ç¤ÎÈùÌ¯¤ÊµóÆ°¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ´¶¤¸¤¿°õ¾Ý¤òÀ¸¤À¸¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸ÅÈªÀ±²Æ ¡Û¡¡£²£°£°£°Ëü±ßÄ¶¡¡Æü»º¡ÖGT-R Premium edition T-spec¡×¤ò»î¾è¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª²ÃÂ®¤Î²»¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×
¡Ö³ä¤ÈËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤È¸ÅÈª¤µ¤ó¤Ï±¿Å¾¤·¤¿¤È¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£GT-R¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤È°ÂÄê´¶¤Ï¡¢¾è¤ê¼ê¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ»ä¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©Áö¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤«¤ÄÌÜ¤¬³ä¤È¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¿§¤â¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
GT-R¤ÎÆÃÄ§Åª¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤À¤±¤Ç¡×Áàºî¤Ç¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬R¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤Í¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª²ÃÂ®¤Î²»¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¡Ê¥·¥Õ¥È¤ò¡ËÍî¤È¤¹»þ¤Î²»¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁàºîÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºäÆ»¤â¤¢¤Î¡¢Íî¤Á¤ë´¶¤¸¡©²¼¤¬¤ë¡×¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ã¤Ý¤¤µóÆ°¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ×¡¹¤Ë¥ª¡¼¥È¥Þ±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡×¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¡¢¸À¤¤¤Ä¤Ä¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ê´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö³¹¾è¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡¢±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¹â¤ÎÄã¤µ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÈó¾ï¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎGT-R T-SPEC¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ÈÆü¾ï»È¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿°ìÂæ¡£¸ÅÈª¤µ¤ó¤¬¡Ö´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢R¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ì¤ÐËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û