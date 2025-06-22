¾¾²¬¾»¹¨¡Ö¤³¤Î£²¤Ä¤Ë½Ð¤ì¤ì¤Ð·ÝÇ½¿Í¡×ÈÖÁÈ¤Î¼ÂÌ¾¤¢¤²¤ë¡Ö¡ÉÇä¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»ö¡×¼ÁÌä¤Ë
TOKIO¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë21Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤ÎÏÃ¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢MCÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤·¤¬ÂçÎÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤«¤é1ËÜ°ú¤¡¢¤Ï¤·ÂÞ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë2¿Í¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾¾²¬¤¬¤Ï¤·¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¼ÁÌä¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢½Å¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥á¥é¤ËÂÞ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬"Çä¤ì¤ë"¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾²¬¤Ï¡Ö¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡Ù¤È¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈÌ¾¤òµó¤²¡Ö¤³¤Î2¤Ä¤Ë½Ð¤ì¤ì¤Ð·ÝÇ½¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç²¿¤«Çã¤¦¤È¤¤Ë¡¢ÃÍ»¥¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÇä¤ì¤¿¤È¤¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÆü¤Ê¤ó¤«Íè¤ë¤Î¤«¤È¡×»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤«¼«¿È¤âÃÍ»¥¤ò¸«¤º¤ËÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂçµÈ¤Ï¡¢²Î¼êÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡Ê62¡Ë¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤¢¡Á±©ÅÄ¤ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¾Ò²ð¡£¾¾²¬¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤êÅìµþ¤Ë´·¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£