¡Ú½ÀÆ»¡ÛÂ¼Èø»°»ÍÏº¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ë¤âËý¿´¤Ê¤·¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÃ¯¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤ÎÎ°è¡×
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò£¹£°¥¥íµé¤Ç£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡Ê£Ê£Å£Ó¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤ÏàÀäÂÐ²¦¼Ôá¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÅÄÅè¹ä´õ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££²£²Æü¤Ë¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Øµ¢¹ñ¤·¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ËÇÔÀï¡£Â¼Èø¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥é¥·¥ã¡¦¥Ù¥«¥¦¥ê¤ËºÆ¤Ó¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö»î¹ç¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¾ð¤±¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¤³¤Î¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂ¼Èø¤Ï¡ÖÃ¯¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ä¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡£¥¹¥¤¬¤Ê¤¯¤Æ£¹£°¥¥íµé¤ÏÂ¼Èø¤À¤Ê¤ÈÁ´À¤³¦¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ÀÆ»¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÀë¸À¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ø¡¢¤³¤³¤ÇËþÂ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡£