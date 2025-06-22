2019Ç¯»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡È¥×¥ÁÆ±Áë²ñ¡É¡¡À¾Éð¤Î¹ÃÈåÌî±û¤òµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤é¤¬°Ï¤à¡Ú¤¤ç¤¦¤Î1¥·¡¼¥ó¡Û
¡þ¥×¥íÌîµå¥»Ž¥¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í¡¼À¾Éð¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
2019Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î¡È¥×¥ÁÆ±Áë²ñ¡É¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¤Î¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¡£¤½¤³¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ³°Ìî¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬¹ÃÈåÌîÅê¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¹ÃÈåÌîÅê¼ê¤Ï¾¯¤·¶²½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ë3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦2019Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚÅê¼ê¡Û11´ß¹§Ç·¡¢13»³²¬ÂÙÊå¡¢17ÂçÃÝ´²¡¢18»³¸ý½Ó¡¢19»³ºê¹¯¹¸
20¹ÃÈåÌî±û¡¢21º£±Ê¾ºÂÀ¡¢22ÂçÌîÍºÂç¡¢28¹â¶¶Îé¡¢43»³ËÜÍ³¿
47ÃæÀîâ«ÂÀ¡¢57²ÅÌï¿¿¿·Ìé¡¢90ÅÄ¸ýÎïÅÍ
¡ÚÊá¼ê¡Û10¾®ÎÓÀ¿»Ê¡¢27Ðòß·Íã¡¢62¹ÃÈåÂóÌé
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û1»³ÅÄÅ¯¿Í¡¢2¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢3ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡¢4µÆÃÓÎÃ²ð¡¢5³°ºê½¤ÂÁ
6ºäËÜÍ¦¿Í¡¢7¾¾ÅÄÀë¹À
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û8¶áÆ£·ò²ð¡¢9´Ý²Â¹À¡¢23¼þÅìÍ¤µþ¡¢34µÈÅÄÀµ¾°¡¢51ÎëÌÚÀ¿Ìé