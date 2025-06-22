¡ÖÂè69Âå²£¹ËÇòË²¤µ¤ó¤Ø¡×¡¡Ä«ÀÄÎ¶¤¬2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¨¡¼¥ëÅê¹Æ¡Öµ®Êý¤Î¿´±ü¤Ç¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤µ¤È¡Ä¡×
¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ
¡¡¸µ²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶¤Î¥É¥ë¥´¥ë¥¹¥ì¥ó¡¦¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¸µ²£¹Ë¤ÎÇòË²æÆ»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂè69Âå²£¹ËÇòË²¤µ¤ó¤Ø¡×¤Èµ¤·¡¢141Ê¸»ú¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁ°¤Ë2¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¤ÈÇòË²»á¡£¼«¿È¤ÎX¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¤Ï¡ÖÂè69Âå²£¹ËÇòË²¤µ¤ó¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉãÃ£¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éº£Æü¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡£µ®Êý¤ËËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¡¼±©¿¤Ð¤·¶õ¤è¤ê¹â¤¯¤´¼«Í³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¸½ºßµ®Êý¤Î¿´±ü¤Ç¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤µ¤ÈÈá¤·¤ß¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ë»ö»ä°Ê³°¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£¤µ¡¼ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤´¼«Í³¤Î¿ÍÀ¸³Ú¤·¤â¤¦¡£Èô¤Ö¤ó¤ÀÇòË²¡×
¡¡ÇòË²»á¤¬»Õ¾¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µìµÜ¾ëÌîÉô²°¤Ï¡¢¸µËëÆâËÌÀÄË²¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç2024Ç¯4·î¤ËÊÄº¿¡£¤½¤³¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤ÆºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤º¡¢ÇòË²»á¤Ï³Ñ³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£º£·î9ÆüÉÕ¤ÇÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Âà¿¦ÍýÍ³¤äº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë