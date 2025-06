ティミーの寝顔に胸きゅん♡ひつじのショーンTシャツ＆アクキーセット発売

「AS KNOW AS plus」から、世界中で愛される人気キャラクター「ひつじのショーン」との夢のコラボTシャツが登場♡前面にはティミーの愛らしい寝顔が刺繍であしらわれ、背面にはティミーの見ている夢がストーリーのように描かれた遊び心あふれるデザイン。さらにお揃いのアクリルキーホルダー付きで、かわいさ満点!選べる4色展開で、推しカラーを選ぶのも楽しい♪

ティミーの寝顔に癒される刺繍Tシャツ♡

AS KNOW AS plusの最新作は、「ひつじのショーン」ファン必見のアイテム。胸元には、ちょこんと眠るティミーの刺繍。

背中側には、ティミーが見ている夢が刺繍とプリントで表現されていて、後ろ姿もとってもキュート♡

空から降ってくるキャラクターたちもユーモラスで、360度どこから見ても楽しめるデザインです。

にしむらゆうじ×サンリオの夏新作♡はぴだんぶいコラボアイテム登場

アクキー付きで推しがもっと身近に♪

このTシャツの特別感は、ティミー柄のアクリルキーホルダーがセットになっていること。

胸刺繍とリンクしたデザインで、バッグやポーチに付けても統一感があって◎。おそろいで持てば、気分もUPしそう♪

選べるカラーで推し活にもぴったり!

展開カラーは、オフ、オートミール、サックス、チャコールの4色。

どれもナチュラルで着まわしやすく、シンプルなのにひとクセあるデザインが魅力です。サイズはフリーサイズで、ゆるっと着られるから体型カバーにもおすすめ♡

アクリルキーホルダー付き ひつじのショーンTシャツ

価格:2,695円(税込)

サイズ:フリーサイズ(カラー:オフ/オートミール/サックス/チャコール)

販売場所:ZOZOTOWN、AS KNOW AS plus各店舗

かわいさも遊び心も♡夏の主役Tシャツ決定!

毎日のコーデにときめきをくれる、「ひつじのショーン」コラボTシャツは、大人の遊び心が光る一枚。

アクリルキーホルダー付きの特別仕様で、ギフトにもぴったり♡自分へのご褒美にも、推し活にも。数量限定なので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください♪