¡Úµð¿Í¡Û£²£±Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Î»°ÄÍÎ°À¸¤¬¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¡¡¥Õ¥ë¥×¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ä£²·³¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡½µð¿Í¡Ê£²£²Æü¡¦¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£²Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡£º£µ¨¤Ï£²·³¤ÇÁ´¤ÆÀèÈ¯¤Ç£±£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£´¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¶£µ¡££²Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¥×¥í½é¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹º¸ÏÓ¤¬´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï£²£±Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿»°ÄÍÎ°À¸³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¡£
¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ºû¸¶
¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡±§ÅÔµÜ
¡¡£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥Õ¥ë¥×
¡¡£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡»°ÄÍ
¡¡£¶ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÀÐÄÍ
¡¡£·ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÇëÈø
¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´îÂ¿
¡¡£¹ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡·´
¡¡£Ð¿¹ÅÄ