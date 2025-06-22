¡Ö¤³¤Î¿ÍÉÔ¿³¼Ô¤Ç¤¹¡ª¡×ºÇÄãÉ×¤È¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¡¦¼Ú¶â¡¦¥â¥é¥Ï¥é¤È»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿ºÇÄãÉ×¤È¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ²È¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¡Ä
¡Ö·ëº§¤·¤Æ25Ç¯¤¿¤ÄÉ×¤È¤ÎÃç¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤ÏÉâµ¤»°Ëæ¡£¤µ¤é¤ËÉ×¤Ï¼Ú¶â¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ä¤¬¿¬¿¡¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥é¥Ï¥é¤â¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Éþ¾þ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÌÅ¤Ã»Ò¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë²æ¤¬²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯³Ú¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢É×¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬É×¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÌÅ¤Ã»Ò¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¿ÍÉÔ¿³¼Ô¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤É¤ª¤É¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¡¢¡Ø»ä¡¢¤³¤ó¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤ÃË¤Èº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Õ¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤ÈÎ¥º§¤·¤è¤¦¡Ù¤È·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¦ ¡ÖÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Î¥º§¤ò¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£