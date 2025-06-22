¶âÈ±¤Ë·ãÊÑ¤Î»³ËÜÉñ¹á¡¢¡È»Ð¤Á¤ã¤Þ¡É¤È²ÐÆé¥Ç¡¼¥È¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡×¡Ö¶âÈ±Âç¹¥¤¤ä¤«¤é´ò¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬22Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ½÷Í¥¤ÈÆé¤ò°Ï¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»³ËÜÉñ¹á¡õÀèÇÚ½÷Í¥¡¢²ÐÆé¥Ç¡¼¥È¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»³ËÜ¤¬¡Ö¡÷_asaka.seto_ »Ð¤Á¤ã¤Þ¤È¤´ÈÓ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÄ«¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£»³ËÜ¤ÏÀ¥¸Í¤Ë²ÐÆé¤ÎÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤¬À¥¸Í¤È²ÐÆé¤ò°Ï¤à»Ñ¤ä¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¾Ð´é¤ÇÃçÎÉ¤¯2¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç»³ËÜ¤ÏÀ¥¸Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö²ÐÆé¤Î¸å¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ7»þ´Ö¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÊ¤È¤·¤Æ¤äÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î»ö¤äÂ¾¤Ë¤â¿§¡¹¤Ê»ö¤òÊ¹¤±¤Æ¤³¤ó¤ÊÀèÇÚ¤ËÁá¤¯½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼¡¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²¡Ç¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤ÈÀ¥¸Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¶âÈ±Âç¹¥¤¤ä¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³ËÜÉñ¹á¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤Þ¤¤¤«¡Ë
1999Ç¯10·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯11·î¡¢Dream5¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¡Ö¥À¥ó¡¦¥À¥ó ¥É¥¥¥Ó¡¦¥º¥Ð¡¼¡ª¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2016Ç¯¤ËDream5¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡ØÈëÌ©¤ò»ý¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ËÜÉñ¹á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yamamotomaika_official¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»³ËÜÉñ¹á¡õÀèÇÚ½÷Í¥¡¢²ÐÆé¥Ç¡¼¥È¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»³ËÜ¤¬¡Ö¡÷_asaka.seto_ »Ð¤Á¤ã¤Þ¤È¤´ÈÓ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÄ«¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£»³ËÜ¤ÏÀ¥¸Í¤Ë²ÐÆé¤ÎÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤¬À¥¸Í¤È²ÐÆé¤ò°Ï¤à»Ñ¤ä¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¾Ð´é¤ÇÃçÎÉ¤¯2¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤ÈÀ¥¸Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¶âÈ±Âç¹¥¤¤ä¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³ËÜÉñ¹á¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤Þ¤¤¤«¡Ë
1999Ç¯10·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯11·î¡¢Dream5¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¡Ö¥À¥ó¡¦¥À¥ó ¥É¥¥¥Ó¡¦¥º¥Ð¡¼¡ª¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2016Ç¯¤ËDream5¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡ØÈëÌ©¤ò»ý¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ËÜÉñ¹á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yamamotomaika_official¡Ë