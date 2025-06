NOMELON NOLEMONが、2025年10月に東名阪クアトロツアー<SUPERMOON>を開催することを発表した。 10月10日の大阪からスタートし、17日 愛知、24日 東京と3都市を回るツアーとなっている。そして7月2日に発売される『HALO - EP』の初回仕様には、最速先行抽選に申し込みができるシリアルコードが封入される。本日開催のワンマンライブ<DOCUMENTARIUM 2025>の会場内ではCD予約受付も実施。会場予約限定特典のポストカードも付いてくるので、是非チェックして欲しい。 また、『HALO - EP』には、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』およびTVアニメシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』で挿入歌を務めた「ミッドナイト・リフレクション」「きえない」「HALO」に加え、オリジナル楽曲「きみの惑星」と全曲インストゥルメンタルの計8曲を収録。ジャケットはアニメ本編より、主人公“マチュ”とAIロボット“ハロ”の印象的なカットを線画風に落とし込んだ特別仕様。洗練されたスタイリッシュなデザインにも注目して欲しい。 ◾️<NOMELOM NOLEMON QUATTRO TOUR 『SUPERMOON』> 公演日:2025年10月10日(金)(開場 18:30 / 開演 19:00)会場:UMEDA CLUB QUATTRO券種/料金:スタンディング/¥5,500(税込)※ドリンク代別途 公演日:2025年10月17日(金)(開場 18:30 / 開演 19:00)会場:NAGOYA CLUB QUATTRO券種/料金:スタンディング/¥5,500(税込)※ドリンク代別途 公演日:2025年10月24日(金)(開場 18:30 / 開演 19:00)会場:SHIBUYA CLUB QUATTRO券種/料金:スタンディング/¥5,500(税込)※ドリンク代別途 ◆チケット情報・NOMELON NOLEMON 『HALO - EP』 チケット最速先行抽選受付 シリアルコード封入申込期間:2025年7月1日(火)12:00〜7月21日(月・祝)23:59 ・オフィシャル先行申込期間:2025年7月30日(水)12:00〜8月17日(日)23:59 ◾️<NOMELOM NOLEMON one man live 『DOCUMENTARIUM 2025』>公演日:2025年6月22日(日)(開場 16:00 / 開演 17:00)会場:東京キネマ俱楽部券種/料金:スタンディング/¥6,600(税込)※整理番号順のご入場となります。※ドリンク代別途※SOLD OUT ◾️『HALO - EP』2025年7月2日(水)リリース配信URL:https://orcd.co/nmnl_halo-ep […]

