¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢½ÀÆ»¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¼ó¹Ê¤á¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿J2ÀéÍÕÁª¼ê¡¢½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬³å
20»î¹ç¤Û¤É¤ò½ª¤¨¤¿J2¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡£
15Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹Àï¤Ï3-3¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢MF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
»î¹ç½ªÈ×¡¢ÆÁÅçFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤ÏÁê¼ê¤Î¼ó¤òÄÏ¤à¤È¡¢¼ç¿³¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ê5Ê¬30ÉÃ¤«¤é¡Ë¡£
28ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤«¤éÀéÍÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁê¼ê¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¡Ë¡£
TBS·ÏÎó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò100kgµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢½ÀÆ»¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï³å¡×¤ÈÃÇºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ°Âà¾ì¥ï¡¼¥¹¥È7
¤Ê¤ª¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤Ï¡¢3»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â15Ëü±ß¤Î½èÊ¬¤ò¥ê¡¼¥°¤«¤é²Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£