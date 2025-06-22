¶»¤äÊ¢¤Ë10¥«½ê°Ê¾å»É¤·½ý¡Ä33ºÐÄï¤¬37ºÐ»Ð»¦³²¤«¡Ö»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÈÈ¹Ô¸å¤Ë¸òÈÖ¤Ë¼«¼ó¡¡ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô
ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô¤ÇÄï¤¬»Ð¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»Ð¤Ë¤Ï¶»¤Ê¤É¤Ë10¥«½ê°Ê¾å¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°À´»ËÌ÷ÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤Ï20Æü¡¢¾¾¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à»Ð¤ÎËüè½ºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Î¶»¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢22ÆüÄ«¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢Ëüè½ºÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶»¤äÊ¢¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤Ë10¥«½ê°Ê¾å¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿´Â¡¤ËÃ£¤¹¤ë½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»°À´ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢¸òÈÖ¤Ë¼«¼ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö»É¤·¤Æ»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»°À´ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÏÂ²Î»³»Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£