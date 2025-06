ROSIER by Her lip toの新色モカが登場！洗練ストラップレスブラ

Her lip toが展開する人気ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、ベストセラー「Everyday Essential Strapless Bra」に新色<mocha>が登場。肌に溶け込む上品なモカカラーは、これからの軽やかな装いにぴったり。快適なノンワイヤー設計と美しいシルエットが話題の同モデルは、4月18日(金)から公式オンラインで販売中です。

毎日に寄り添う、理想のストラップレス

大人気の「Everyday Essential Strapless Bra」は、ストラップレスながらも快適な着け心地と安定感を兼ね備えた1着。

ノンワイヤーとは思えないほど美しいバストラインを叶える秘密は、高機能素材「ナノフロント®」テープの力。ズレにくく、締め付け感のない構造で、1日中ストレスフリーに過ごせます。

また、洋服に響きにくいシームレスカップと繊細なレースの配置により、肌に触れるたびに気分まで上がる♡

デザイン性と実用性を兼ね備えたROSIERらしいこだわりが詰まっています。

にしむらゆうじ×サンリオの夏新作♡はぴだんぶいコラボアイテム登場

新色<モカ>が叶える上品ナチュラル

Everyday Essential Strapless Bra

価格:5,400円(税込)

今回登場する新色<mocha>は、ブランドファンの間でも人気を誇る定番カラー「mocha」がついにストラップレスに仲間入りしたもの。

柔らかでセンシュアルなモカカラーは、肌なじみがよく透けにくいため、白シャツやシアー素材のトップスにも響きにくいのが魅力です。

まとうだけで大人の余裕を感じさせるカラーと、しなやかなフィット感が相まって、日々のランジェリースタイルに上品なエッセンスを添えてくれます。

サイズ:B70/B75/C65/C70/C75/D65/D70/D75/E65/E70/E75/F65/F70(カラー:mocha)

オンラインでチェックを

4月18日(金)19:00から公式オンラインストアでも販売がスタートしております。新しい季節のはじまりに、自信と美しさを叶えてくれる1枚をワードローブに加えてみて。

気分まで整う、日常に寄り添う1枚を

ROSIER by Her lip toのストラップレスブラは、ただ美しいだけでなく、心地よく過ごせる機能美も兼ね備えた逸品。

新色「mocha」は、スタイリングを選ばずに自然と馴染み、あなたの魅力をさりげなく引き立ててくれます。自分らしくいられる下着を味方につければ、毎日の気分もきっと変わるはず。

新しい季節の訪れとともに、ランジェリーから新しい自分に出会ってみませんか♡