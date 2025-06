ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年6月13日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「NHKいないいないばあっ! ぽぅぽ&まぁる&おっとー&ちーちー&にーにーのぬいぐるみ」を紹介します!

セガプライズ「NHKいないいないばあっ! ぽぅぽ&まぁる&おっとー&ちーちー&にーにーのぬいぐるみ」

投入時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全5種(ぽぅぽ、まぁる、おっとー、ちーちー、にーにー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送されている、人気の幼児向けテレビ番組『いないいないばあっ!』

「ぽぅぽ」と「まぁる」に加えて、おともだちの「おっとー」「ちーちー」「にーにー」がセガプライズに初登場します!

小さなお子さんでもぎゅっと抱きしめられるサイズ感のぬいぐるみ。

ループがあしらわれているので、ボールチェーンなどを着ければマスコットホルダーとしても楽しめます。

みんな集めると、より楽しく遊べるプライズです☆

お子さんと一緒にコレクションしたくなる、「ぽぅぽ」たちのかわいいぬいぐるみ。

「NHKいないいないばあっ! ぽぅぽ&まぁる&おっとー&ちーちー&にーにーのぬいぐるみ」は、2025年6月13日より全国のゲームセンターなどに順次展開予定です。

