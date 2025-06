ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、鏡板にあしらったミッキーモチーフがポイントの、ディズニーデザイン「ラタン調チェスト」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ラタン調チェスト」ミッキーモチーフ

タイプと価格:【幅40cm】29,900円(税込)、【幅80cm】39,900円(税込)

※別途、幅40cmは2,490円(税込)、幅80cmは3,850円(税込)の大型商品送料がかかります

サイズ:奥行40、高さ100cm

耐荷重量:【天板】10kg

主材:【本体】プリント紙化粧繊維板、【ラタン調引出し前板部】ポリエチレン樹脂

製品重量:【幅40cm】24.5kg、【幅80cm】38kg(幅80cmのみ2梱包でお届け)

組立時間:60分以内

※上記の組立時間は大人2人で組立作業に掛かる時間の目安です

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのチェスト。

ラタン調のチェストでインテリアの爽やかなアクセントにもなります!

サイズは、幅40cmと幅80cmの2種類で展開され、収納するものや置く場所に合わせて選ぶことができます◎

幅40cmは、ちょっとした隙間にも収納しやすいスリムなタイプで、

幅80cmは、上段の引き出しも2つあり、幅広で収納力バツグンです。

どちらも浅引出しと深引出しの組み合わせが収納しやすい!

それぞれ上段の鏡板にあしらったミッキーモチーフがポイントに☆

モチーフデザインなのでインテリアにも馴染み、かわいいアクセントになります。

2段目以下は開閉しやすいスライドレール付き。

最下段は深さがあり、たっぷり収納できます。

衣類収納はもちろんリビング収納にも◎

<素材アップ>

ラタンに見えて実はお手入れしやすい樹脂素材を使用しています。

前板の通気性がよくランドリー収納としても活躍しそう!

ゴールド調の取っ手や、

前板枠が洗練されたデザインで素敵☆

新しくて懐かしいデザインに仕上げられています。

お手入れも簡単なラタン調チェストで爽やかな空間に!

鏡板にあしらったミッキーモチーフがポイントの、ディズニーデザイン「ラタン調チェスト」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

