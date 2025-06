道路陥没のリスクはどこにでも。自分の住んでいるエリアは大丈夫か、一度チェックしてみませんか?(画像:makaron* / PIXTA)

今年1月末に発生した八潮市の陥没から半年を迎えようとしている。その後も各地で道路の陥没や水道管などの破損が相次ぎ、6月10日にも福岡市の中心街・天神にほど近い市街地で道路陥没が発生したことがニュースとなった。

普段暮らしている都市や住宅街においては、現在の暮らしを続けるにあたって地下のインフラなくして成り立つことはないといえる。普段は意識することはないが、水道管、下水道管、都市ガスのほか電柱の地中化、さらに地下鉄や地下道などが地下空間として広がっている。

さらに、我々の住む家は、「地盤」のうえに成り立っている。軟弱な地盤であれば、杭や地盤改良で地盤沈下を起こさないようにしたうえで住んでいるはずだ。地下インフラも地盤の中に張り巡らされており、地盤に問題がある場合にはトラブルを引き起こしやすい。

こうした意味合いから、道路の陥没などはどこでも起こりうると言える。そこで本記事では、道路陥没について注意すべき特徴やポイント、リスクを調べられるツール、前兆はあるかなどについて解説する。

陥没しやすい地域の特徴は?

まず、陥没しやすい地域の特徴にはどういった点があるだろうか。基本的には地下に構造物があれば、その損傷などから陥没はどこでも起きうるものと考えていいだろう。

そのうえで、その土地の成り立ちと、インフラの整備という点で注意したい3つのポイントがある。

1.地盤が軟弱な地点

2.戦後などに古くから発達した旧市街地

3.インフラが老朽化している地点

これらは、そうでない地域に比べてインフラの問題が顕在化しやすいことが考えられる。

まず、地盤が軟弱な場所は川や海に近い土地や、田んぼなど低い土地(低地)に多い。低地は起伏が少なく水運が容易、という利点から、人々が住む場所の半分以上がこのような条件に当てはまる可能性がある。

八潮市の道路陥没でも、当初は直径10mほどであった陥没穴が拡大を続け、直径40mほどにまでなった。地盤改良工事や鋼矢板を打設することで拡大は止まっているが、陥没の原因となる土の流出が起きやすいことや、浸食されやすい影響が考えられる。

著者は以前、マンション敷地内駐車場での地盤陥没・空洞化トラブルの対応を行ったことがあるが、その場所も川沿いの谷底低地であった。周囲の地盤が沈下していくので、マンションの基礎部分のキワで段差が発生し、車が通るたびに振動で空洞化が進んでいくという事例もあった。

次に、埋設管の損傷などは敷設されて年代が経つほどに発生しやすくなる観点から、早い時期に整備された古いインフラや住宅が存在する地域では、陥没のリスクが高まっている可能性がある。

特に戦後からの高度経済成長期に建設された住宅やインフラは、早期に整備されたことの裏返しとして老朽化が進んでいる。建物だけは新しくなっていても、地下のインフラの更新や耐震性が進んでいないケースもあるので注意が必要だ。

普段はあまり意識しないが、住んでいる街および、そのインフラがいつごろ整備されたか、また更新や耐震化が進んでいるかなどはぜひ意識してほしいところだ。

陥没しやすい地域を調べることができるツール

近年はさまざまな情報公開の促進やweb上での閲覧環境が整ったこともあり、地盤の成り立ちや、都市の形成、インフラに関する情報なども入手しやすくなってきている。

地盤の情報としては、国の機関である国土地理院が無償で公開している「地理院地図」が便利である。その土地がどうやって成り立ったか、どういったリスクがあるかがわかる情報や、過去の土地の履歴(航空写真)などが閲覧できる。

古地図を閲覧したい場合は、「今昔マップ on the web」というサイトで、無償で古地図を閲覧できる(いずれも情報が公開されていない地域もある)。



「今昔マップ on the web」で1928年から1945年、新宿駅付近の地図を表示させた画面(画像:今昔マップ on the web)

地理院地図では、「トップ > 土地の成り立ち・土地利用 > 地形分類(ベクトルタイル提供実験)」と進んでいくと、色分けされた図が表示される。この色が「地形」を示している。クリックすると、吹き出しで土地の成り立ちと、この地形の自然災害リスクの目安が表示される。



水色のエリアは「低地」、オレンジ色のエリアは「台地・段丘」など色分けされている(画像:地理院地図Webサイトより)

「上記は一般的な自然災害リスクであり、個別の場所のリスクを示しているものではありません」と注釈が出る通り、ピンポイントの情報を必ずしも示していない場合などもあるが、目安としては十分に活用できる。住んでいる場所や、引っ越し候補地を探す際などに活用したい。

地盤が軟弱な場合は、地盤の陥没のみならず、地盤沈下や地盤の液状化などを引き起こす場合がある。



八潮市付近の様子(画像:地理院地図Webサイトより)

田んぼを埋めた場所や斜面を造成した場所では地震時の盛土崩壊、宅地地盤の変状、地盤沈下、また地下水の水位が浅く、緩い砂地盤の場所では地震時の液状化によるリスクがある場合もあるので、併せて気を付けておくといい。

過去の資料から読み解いてみる

空撮写真や古地図、また登記情報や建物図面・造成関係の図面などで確認できる場合もある。

空撮写真は「地理院地図」から「トップ > 年代別の写真」と進むと、各年代の空撮写真が閲覧できる。地図記号などはないので写真の状態から読み解く必要があるが、年代を追っていくことでいつごろ発達した都市なのかなどを知ることができる。



地理院地図で「年代別写真」より1945年〜1950年、新宿駅付近を閲覧した画面(画像:地理院地図Webサイト)

自治体や地域の地史に関する資料や、造成に関する資料などがあれば、どのような経緯でいつごろできた市街かがわかるだろう。

また、インフラに関する情報としては、国土交通省が公開する「水道カルテ」のほか、NHKが公開する「全国水道危機マップ」では、自治体ごとの水道料金、老朽化率、耐震化率を地図上で閲覧することができる。

このほか、各自治体が個別の情報や地図ツールとして地下インフラの整備時期などを公開している場合もあるので地域名などで検索や、台帳等の公開について自治体の窓口で問い合わせてみるといい。

これから引っ越しをする場所だけでなく、現在居住している場所やご実家なども情報を調べておくことをお勧めする。

地盤陥没の前兆は?

地盤陥没の前兆となる現象はあるのだろうか。八潮の道路陥没でもトラック落下時の動画では、いきなりアスファルトの舗装が落下したように見え、事前に前兆はなかったようだった。

陥没は地表から前兆をつかみにくいことも多いとされているが、前兆としては、道路面の下の土が流出することで路面がくぼんでいくような場合や、ある方向に向かったひび割れなどがみられる場合がある。

ただし、舗装面のひび割れやくぼみなどは、陥没の前兆となる空洞化に関わらず起きている場合もあり、必ずしも「くぼみやひび割れがある=陥没」につながるわけではない。

居住している住宅の敷地などでは、空洞化が進むと徐々に地面などがへこんでいく場合や、建物の際に沿ってひび割れ等が発生する場合がある。舗装道路を通っていて浮いたように感じたり、空洞化した場所を木槌などで叩くと違う音がしたりすることもある。

明らかな前兆がある場合には、すでに空洞化が進行していることも懸念される。空洞ができている場合は、隙間から細い棒などを突き刺すと、容易に突きこんで空洞を探知できる場合もある。

空洞化が起きる原因はさまざまだ。

大きな地震の後には地盤液状化による土の流出や盛土地盤、斜面の崩壊。豪雨時には地盤崩壊のほか、雨水・下水の流量の増加、地下水の流れの変化で水が流れ込んで浸食され、空洞化が進むことがある。大きな地震や豪雨の後は、敷地内や近隣の路面、地面や擁壁、斜面を含めて異常がないか確認しておくことがいい。

引っ越し先を探している段階では、先述の地図情報での確認に加えて、現地で下見をしておくといい。

対象地の地面に大きなひび割れ、くぼみなどがないか。近隣の道路が波を打っているように凹凸がないか、電柱などの傾きが多く発生していないか、近隣の住宅が傾いていないか。

家屋の基礎に大きなひび割れが発生している場合は、地盤のトラブルが発生しやすい地域である場合もある。明らかな異変と思われる現象が見られた場合には、専門業者に相談してみてほしい。

(横山 芳春 : だいち災害リスク研究所 所長・地盤災害ドクター)